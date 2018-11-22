Bülent Korkmaz: "Son 5 Maçtan Maksimum Puanı Almak İstiyoruz"

22 Kasım 2018 Perşembe 12:04



22 Kasım 2018 Perşembe 12:04

Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, "Son 5 maçta, Erzurumspor maçı da dahil alabileceğimiz maksimum puanı almak istiyoruz. Alabileceğimiz maksimum puanı alıp ilk yarıyı iyi bitirmek istiyoruz" dedi.Spor Toto Süper Lig'in 13'üncü haftasında Antalyaspor, deplasmanda cumartesi günü Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaşacak. Maç öncesi kırmızı beyazlılarda teknik direktör Bülent Korkmaz, takımı hakkında değerlendirme toplantısı yaptı. Atilla Konuk Tesisleri'nde basın mensuplarıyla bir araya gelen Korkmaz, milli maç nedeniyle lige verilen arayı çok iyi değerlendirip, verimli geçen antrenman ile hazırlık maçı oynadıklarını dile getirdi. Cumartesi günü deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşısında zor maç oynayacaklarını aktaran Korkmaz, rakiplerinin Mehmet Özdilek göreve geldikten sonra sahasında yenilmediğine dikkati çekti."SOĞUK HAVA VE ZEMİNİ MAZERET GÖRMEYECEĞİZ"Erzurum'da havanın soğuk olmasına değinen Korkmaz, "Saha zemini belki zaman zaman buz olacak ama biz bunları mazeret olarak gösteremeyiz. Son haftalarda iyi oynuyoruz ama galibiyete yansıtamadık. Takımın çalışmasından memnunum. Hafta sonu gerçekten zor bir 90 dakika olacak. Hem rakip hem sahayla mücadele etmek zorunda kalacağız. Buna hazırlıklı olmalıyız" dedi."OYUNCULARIMA GÜVENİYORUM"Ligde iyi oynayan takım olmak istediklerini aktaran Korkmaz, Charles ile Olcan Adın'ın sakatlığı nedeniyle Hakan Özmert'in kart cezasından dolayı maçta forma giyemeyeceğinden bahsetti. Doğukan Sinik'in Türkiye U21 Milli Takımı'nda, Celustka'nın da Çekya'da ülkelerinin milli takımında başarıyla mücadele etmesinden dolayı tebrik eden Korkmaz, takımda Barrada ile Serdar Özkan'ın performansının iyi durumda olduğunu söyledi. Yedek kulübesinden sonradan oyuna giren iki futbolcunun skora olumlu katkı sağlamasından dolayı memnuniyetini dile getiren Korkmaz, "Eksiklerimiz, sakatlarımız var diyerek, mazeret oluşturmak istemiyorum. Oyuncularıma güveniyorum, inanıyorum. Onlar da ellerinden gelenin en iyisini yapacak" diye konuştu."RAKİPLERİMİZ BİZE KARŞI ÖNLEM ALMAYA BAŞLADI"Bülent Korkmaz, gazetecilerin ligin ilk devresindeki puan hedefi hakkında sorusuna şu cevabı verdi:"Son 5 maçta Erzurumspor maçı da dahil alabileceğimiz maksimum puanı almak istiyoruz. ikinci yarı lig daha da zorlaşıyor. Fikstür avantajımızı var ama ikinci yarı çok zor geçecek. Alabileceğimiz maksimum puanı alıp ilk yarıyı iyi bitirmek istiyoruz. Oyun olarak iyi oynuyoruz. Artık bir gerçek var; rakipler de bize karşı önlem almaya başladı. Son 3-4 maç iyi oynadık. Trabzonspor, Akhisarspor maçında çok üstündük, sonucu alamadık. Kazanamıyorsak kaybetmeyeceğiz. Bu sene bizim aldığımız her puan çok önemli."GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜBülent Korkmaz'ın açıklamaları- Antalya