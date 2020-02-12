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Bülent Korkmaz, yeni takımıyla ilk antrenmanına çıktı

İTTİFAK Holding Konyaspor, yeni teknik direktörü Bülent Korkmaz yönetiminde Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü.

12.02.2020 17:38 | Son Güncelleme: 12.02.2020 17:39Bülent Korkmaz, yeni takımıyla ilk antrenmanına çıktı

İTTİFAK Holding , yeni teknik direktörü Bülent Korkmaz yönetiminde Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Süper Lig'in 22'nci haftasında sahasında Göztepe'yi konuk edecek olan Konyaspor, yeni teknik direktörü Bülent Korkmaz yönetiminde yaptığı antrenmanla bu maçın hazırlıklarına devam etti. Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. Pas çalışması ve 8'e 2 oyun ile devam eden antrenman, hücum-savunma organizasyon çalışmasının ardından oynanan turnuva maçlarıyla tamamlandı. Antrenmana tedavilerine devam edilen ve takımdan ayrı çalışan Ali Karakaya, Faruku Miya ile Serkan Kırıntılı katılmadı. Ömer Ali Şahiner ve Volkan Fındıklı ise fizyoterapist eşliğinde takımdan ayrı çalıştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Antrenmandan detaylar


- Konya

Bülent Korkmaz, Konyaspor, Spor

Kaynak: DHA

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