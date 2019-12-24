Bülent Kuşoğlu kimdir? Bilent Kuşoğlu kaç yaşında, nereli?

Çeşitli gazetelerde köşe yazarlığı yapan Bülent Kuşoğlu, İngiltere ve Amerika'da çalışmalar yürüttü. Mali müşavir olarak da görev yaptı. Bülent Kuşoğlu kaç yaşında? Bülent Kuşoğlu biyografisi...

BÜLENT KUŞOĞLU KİMDİR?

Siyasetçi Kuşoğlu, 1958 yılında Erzurum'da dünyaya geldi. Babasının adı Mehmet, annesinin adı Remziye'dir. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesini tamamlayan Kuşoğlu, Maliye Bakanlığında Hesap Uzmanlığı ve Baş Hesap Uzmanlığı görevlerinde bulundu.

Bülent Kuşoğlu, İngiltere'de sosyal güvenlik konularında çalışmalar yürüttü. F-16 projesinde Milli Savunma Bakanlığının danışmanı olarak ABD'de çeşitli çalışmalara dahilk oldu. Brüksel'de AB Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünde çalıştı. Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdür Yardımcılığı görevine getirildi. Dünya Bankası gözetiminde, Türk Sosyal Güvenlik ve Sağlık Sisteminin Reformu projelerinde Değerlendirme Kurulu ve Yürütme Komisyonu üyesi olarak yer aldı. City Hospital Sağlık Yatırım ve Hizmetleri AŞ'nin ortağı, Genel Müdürü, Yönetim Kurulu Üyesi oldu. Kurumsal Vizyon Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik AŞ Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptı. Ulusal ve çeşitli internet gazetelerinde köşe yazıları kalem aldı. Çok iyi düzeyde İngilizce bilen Kuşoğlu, evli ve 2 çocuk babasıdır.

CHP'den 24., 25, 26. ve 27. Yasama Dönemi Ankara Milletvekili seçildi. Aralık 2010 itibarıyla CHP Parti Meclisi üyesidir.