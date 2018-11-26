Bülent Ortaçgil Trump Cadde'de Sahne Alacak

USTA müzisyen Bülent Ortaçgil
, 1 Aralık
Cumartesi akşamı saat 19.00'da Trump
Cadde'de sahne alacak.
Geniş hayran kitlesine sahip olan müzisyen, yorumcu,besteci,aranjör ve söz yazarı Bülent Ortaçgil, 1 Aralık Cumartesi akşamı Trump Cadde sahnesinde hayranlarıyla buluşacak.
Kendine özgü besteleriyle Bülent Ortaçgil, akşam saat 19.00'da başlayacak konserde birbirinden güzel şarkılarını sevenleri için söyleyecek.
Trump Alışveriş Merkezi'nin terasında yer alan Trump Cadde'de gerçekleşecek
konsere katılım ücretsiz olacak. - İstanbul
Aralık,Bülent Ortaçgil,Donald Trump
26 Kasım 2018 Pazartesi 11:43