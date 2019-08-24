Bülent Serttaş şehit haberini alınca konserini iptal etti

Türk Halk Müziği sanatçısı Bülent Serttaş, Hatay'da festival kapsamında vereceği konseri, çıktığı sahnede şehit haberi üzerine iptal ettiğini duyurdu.

Serttaş, festival etkinlikleri kapsamında konser vermek üzere Hatay'ın Yayladağı ilçesine gelerek, burada bu yıl 19'uncusu düzenlenen Yayladağı Aba Güreşi Kültür ve Sanat Festivali'ne katıldı.

Akşam üzeri vereceği konseri beklerken Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde zırhlı polis aracının devrilmesi sonucu şehit olan Hataylı Özel Harekat Polisi Ali Uçar'ın şehadet haberini öğrenen sanatçı, konserini iptal etme kararı aldı.

Konser saatinde sahneye çıkan Serttaş, selamlama konuşmasının ardından kendisini dinlemeye gelenlere konseri iptal ettiğini söyledi.

Büyük bir heyecanla Hatay'a geldiğinin altını çizen Serttaş, zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit olan polisin şehadet haberini alınca çok üzüldüğünü belirtti.

İçinden bir şey söylemek gelmediğini aktaran Serttaş, "Gecesini gündüzüne katarak bizlerin rahatça uyuyabilmesi için toprağa düşen bu canlar henüz toprağa bile verilmemişken, bize burada eğlenip türkü söylemek değil, şehidimizin acısını yaşayıp paylaşmak düşer. Hatay'ımızın, tüm milletimizin başı sağ olsun. Şehidimize Allah'tan rahmet, acılı ailesine ve yakınlarına sabır ve baş sağlığı diliyorum. İnşallah ileriki bir tarihte tekrar sizlerle bir araya gelip sevincinize ortak olurum." ifadelerini kullandı.

Serttaş, şehitler için Kuran-ı Kerim okunup dua edilmesinin ardından kentten ayrıldı.