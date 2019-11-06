Bülent Turan: Arınç'ın yerinde olsam YİK'ten istifa ederdim

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "KHK faciadır" açıklamasıyla gündem olan ve Yüksek İstişare Kurulu toplantısında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanındaki yerini kaybeden Bülent Arınç'ın sözlerini eleştirdi. Turan, "Ben Arınç'ın yerinde olsam o toplantıya gidemezdim. Net istifa ederdim. Madem şahsi açıklamalar yapıyoruz. Sayın Erdoğan'ın esefle karşılamasından sonra o toplantıya gitmezdim." ifadelerini kullandı.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, TVNET televizyonunda gazeteci Ersin Çelik'in sunduğu İç Hatlar programında Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi (YİK) Bülent Arınç'ın açıklamalarını eleştirdi. KHK ve kayyum uygulamalarının doğru olduğunun altını çizen Turan, belli görevlerde olan kişilerin ekranlarda şahsi kanaat açıklamasını doğru bulmadığını belirti.

"KHK FECİ DERSENİZ ERDOĞAN'A FECİ DEMİŞ SÖYLEMİŞ OLURSUNUZ"

Turan'ın açıklamasından öne çıkan başlıklar şöyle:

Şahsi kanaat toplantılarda ifade edilir ekranlarda değil. Sayın Arınç'ın kurullarda bunu söyleme hakkı var bırak kurul üyeliğini bırak gel televizyonda tartış lafım yok. Ama siz KHK feci derseniz bu KHK'ya imza atan Erdoğan'a feci söylemiş olursunuz. Bu doğru olmaz. Siyasal tartışma bir tarafa psikolojik tartışma bir tarafa ben KHK derken bir gazi ve şehit evinde psikolojik üzüntü olacaksa bundan hicap duyarım.

"ARINÇ'IN YERİNDE OLSAM İSTİFA EDERDİM"

Ben o yazıyı okurken Arınç da bizlerin de ders alacağı ifadeler vardı. Ama keşke o tartışmalardan sonra olmasaydı tartışmalar olmadan olsaydı olurdu. Ben Arınç'ın yerinde olsam o toplantıya gidemezdim. Net istifa ederdim. Madem şahsi açıklamalar yapıyoruz. Sayın Erdoğan'ın esefle karşılamasından sonra o toplantıya gitmezdim.

Bülent Turan

ARINÇ NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç, KHK ile ilgili gündeme bomba gibi düşecek bir açıklama yapmıştı. "KHK bir faciadır" diyen Arınç, "Evime temizlik yapmaya gelen bir daire başkanı kadını gördükçe, eşi polislikten ihraç edilen bir kadını gördükçe ben yerin dibine geçiyorum" ifadelerini kullanmıştı. KHK'lılar ile ilgili yaptığı çıkış sonrası AK Partililerin hedefi haline gelen Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç, Yüksek İstişare Kurulu toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanındaki yerini kaybetmişti.