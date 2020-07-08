Bülent Turan: ’Baro başkanları kimliklerini ibraz etmek kaydıyla meclise gireceklerdir’

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, barolara yönelik düzenleme içeren kanun teklifine ilişkin açıklamalarda bulundu. (4)

"Ziyaretçi yasağı olduğundan dolayı sadece baro başkanlarımıza münhasır, Meclis Başkanımız, bu hakkı kapıyı açmayı değerlendirdi. Metin Feyzioğlu Bey'in talebi doğrultusunda Meclis Başkanımız, 'Baro Başkanlarımızın içeri girmesine yardımcı olun' dedi. Dolayısıyla güvenlik güçlerimiz bu konuda yardımcı olacaklardır. Baro Başkanları kimliklerini ibraz etmek kaydıyla, sadece başkanlar olması kaydıyla, içeri gireceklerdir"