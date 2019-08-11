Bülent Turan, bayram namazını kendi köyünde kıldı

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Kurban bayramı namazını doğup büyüdüğü Lapseki'nin Şevketiye köyünde kıldı.



Şevketiye köyündeki bayram namazı sonrasında vatandaşlar ile bir araya gelen Turan, kendileri ile bayramlaşan çocuklara da harçlık verdi. Turan daha sonra 2 oğlu ve babası Hacı Sadettin Turan ile birlikte köy mezarlığına giderek burada yakınlarının mezarlarını ziyaret ederek dua etti. Turan, "Öncelikle tüm milletimizin Kurban bayramını tebrik ediyorum. Biz Çanakkale'de bayram namazını her bayram farklı bir camide, farklı bir köyde, ilçede kılma adetimize devam ediyoruz. Bu gün de Lapseki'nin Şevketiye köyünde kendi köylülerim ile birlikte kıldık. Vatandaşlarımız ile bayramlaşıp ayrıca sorunlarını dinleyip sohbet ediyoruz. İstiyoruz ki ülkemizin dört bir tarafında huzur olsun, ülkemizin doğusunda batısında buradaki kardeşlik ortamı olsun. Bu ülke üzerinde hesabı olan, bu ülke üzerinde taşeronluk görevi yapan kim varsa hem bu bayram sabahı hatırına, bu milletin hatırına Allah bunlara imkan vermesin. Dolayısıyla ülkemize milletimize zeval vermesin" dedi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA