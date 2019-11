Bülent Turan: "Bunların partisi bildiğiniz Game of CHP"

ÇANAKKALE – AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Bunların partisi bildiğiniz Game of CHP. Ne yaptıkları belli olmayan, kendi iç kavgaları kulisleri, dünya alem şaşkınlıkla izliyor" dedi.Çanakkale'de AK Parti Genişletilmiş Merkez İlçe Danışma Meclisi Toplantısı, AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'ın katılımıyla gerçekleşti. Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası Kongre Fuar Merkezi'ndeki İbrahim Bodur Salonunda, partinin il ve ilçe yöneticileri ile çok sayıda partilinin katılımıyla gerçekleşen toplantıda AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, gündeme iliştin açıklamalarda bulundu. Turan, "Bir kongre dönemi geldi şimdi. Dün akşam bir açıklama oldu, dediler ki Cumhurbaşkanı CHP'nin içini karıştırıyormuş. Bir defa kör kendisinden pay biçer meselesi. Bunlar biliyorsunuz Cumhurbaşkanlığı seçimi süresince AK Partililerle konuşup, aday çıkartmak için çok yoğun mesai harcadılar. Onların AK Parti'den eski görev yapmış, bir cumhurbaşkanını aday yapıp güya sayın Erdoğan'ın önünü kesme iddiaları vardı. Bunlar deşifre oldu. Kendilerini bizim gibi değil, kendi rüyalarında, kulislerinde yaşamaya alıştıkları için o gücü güya bizde zannediyorlar. Siz zaten 25'i 26 yapamayan, siz zaten bu millete borcunu ödemesi için hiçbir gayreti olmayan kulisten, kumpastan, küfürden, hakaretten başka hiçbir gündemi olmayan bir partisiniz. Dün Kılıçdaroğlu, 'Adını biliyorum ama açıklamam' dedi, bugün Muharrem İnce 'Ben kendimi yakarım' dedi. Bakalım Kılıçdaroğlu neresini yakacak? Kimin ne yaptığı belli değil. Anlaşılır gibi değil" ifadelerini kullandı."Bunların partisi bildiğiniz Game of CHP""Nasıl parti ki liderine güvenmiyor. Lider ki ekibine güvenmiyor" diyerek CHP'ye eleştirilerini sürdüren Turan, "İsterdik ki hangi parti olursa olsun, çıksın 'Ne diyorsunuz kardeşim? Ben ekibime güveniyorum Muharrem İnce böyle bir satılmışlık yapmaz, o da CHP'lidir' demesini beklerdik. Ama o kumpasların partisi kendi genel başkanını, kasetle değiştiren bir parti, ancak bunu yapar. Gelinen yer hazin bir yerdir, gelinen yer utanılacak bir yerdir. Bunların partisi bildiğiniz Game of CHP. Ne yaptıkları belli olmayan, kendi iç kavgaları kulisleri, dünya alem şaşkınlıkla izliyor. Bizim aklımıza istesek gelmez bunlar. Ama adamlar parti değil bildiğin Brezilya dizisi sanki. Garip garip haller. O yüzden bunların bu partiye bu ülkeye verecekleri hiçbir şey yok. Ümit ederim CHP'de kendi iç dinamiklerini çözer, Atatürk'ün kurduğu altı okun felsefesinin olduğu bir parti haline gelir. Dolayısıyla bir kez daha söylüyorum Türkiye'de de Çanakkale'de de CHP'nin buraya vereceği hiç bir şey yok. Daha çok çalışacağız, safları sıklaştıracağız bu memlekete en çok AK Parti'nin yakışacağını göstereceğiz" dedi.

Kaynak: İHA