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Bülent Turan'dan 1915 Çanakkale Köprüsü'ne ziyaret

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün şantiyesini ziyaret etti.

09.12.2019 16:04 | Son Güncelleme: 09.12.2019 16:09Bülent Turan'dan 1915 Çanakkale Köprüsü'ne ziyaret
AK Parti Grup Başkanvekili ve Milletvekili Bülent Turan, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün şantiyesini ziyaret etti. İlgililerden bilgi alan Turan, "Çanakkale'mizin ihracatını arttıracak vizyon projemiz 1915 Çanakkale Köprüsü'nün planlanan iş takvimi aksamadan devam ediyor" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, köprü inşaat çalışmalarının aralıksız olarak sürdüğünü belirterek, "Tamamlandığında dünyanın iki ayak açıklığı en uzun köprüsü olacak 1915 Çanakkale Köprüsü yapımı planlanan iş programına uygun olarak devam etmektedir. 1915 Çanakkale Köprüsü dahil mevcut proje 88 kilometre otoyol ve 13 kilometre bağlantı yolu olmak üzere toplam 101 kilometre uzunluğunda. Kasım 2019 sonu itibariyle 32 kule bloğundan oluşacak olan asma köprü, Asya ve Avrupa kulelerinin ilk 7 kule blok montajı tamamlandı. Ayrıca Asya ve Avrupa yaklaşım viyadüğü ayak temelleri de bitti. Haziran 2020 itibariyle tabiri caizse köprünün iskeleti görünür olacak. Daha sonrasında çalışmalar ivedi bir şekilde devam ederek ve planlandığı üzere Cumhuriyetimizin 100. yılında işletmeye alınması bekleniyor. İstanbul'u Çanakkale'ye ve sonrasında Kuzey Ege'ye bağlayacak bir proje. 1915 Çanakkale Köprüsü Türkiye ekonomisinin en gelişmiş bölgesi olan ve nüfusun önemli bir bölümünün yaşadığı Marmara ve Ege Bölgelerindeki limanlar, demiryolu ve hava ulaşım sistemlerinin karayolu ulaşım projeleri ile entegrasyonunu sağlayacak. Köprü ile beraber yeni sanayi planına da ihtiyaç duyulacağı kesin. Çanakkale'mizin ihracatı vizyon projemiz olan 1915 Çanakkale Köprüsü tamamlandığından daha da artacak. Şimdiden şehrimize hayırlı olmasını ümit ediyoruz" dedi. - ÇANAKKALE

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Kaynak: İHA

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