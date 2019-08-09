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Bülent Turan'dan 'Anafartalar Zaferi' mesajı

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Anafartalar Zaferinin 104. yıl dönümü sebebiyle yazılı bir açıklamada bulundu.

09.08.2019 15:50 Bülent Turan'dan 'Anafartalar Zaferi' mesajı
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Anafartalar Zaferinin 104. yıl dönümü sebebiyle yazılı bir açıklamada bulundu.

"Denizde ve karada süregelmiş olan Çanakkale Savaşları'nın her bir cephesi ayrı ayrı eşsiz mücadelelere sahne olmuş, verilen onurlu mücadele milletimizin geleceğini tayin etmiştir" ifadeleriyle açıklamasına başlayan Bülent Turan, mesajında şunları kaydetti:

"Tarihimizin en büyük süngü savaşlarından Anafartalar Zaferi de, tarihin seyrini değiştiren zaferlerimizden biri oldu. Anafartalar Zaferi, Çanakkale Kara Savaşları'nın dönüm noktasıdır. Ecdadımız büyük fedakarlıklarla, göğüs göğüse çarpışarak vatanına sahip çıktı. Çanakkale'de destanlara namzet yaşanan, kahramanlıklarla dolu bu zafer, aynı zamanda bağımsızlık mücadelemize giden yolda büyük bir motivasyon oldu. Çanakkale'mizi cumhuriyetimizin ön sözü yapan da budur. Bizler bugün tarihimizden aldığımız ilhamla, aynı inanç, aynı kararlılık ve aynı duruşla ülkemizin yarınlarını daha güçlü bir şekilde inşa etmek için çalışıyoruz. Aziz şehitlerimizin ve şanlı tarihimizin emaneti bu topraklar, çok daha fazlasını hak ediyor". - ÇANAKKALE

Bülent Turan, Çanakkale, AK Parti, Güncel

Kaynak: İHA

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