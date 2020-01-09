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Bülent Turan'dan 'Çalışan Gazeteciler Günü' mesajı

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

09.01.2020 17:31 | Son Güncelleme: 09.01.2020 17:36Bülent Turan'dan 'Çalışan Gazeteciler Günü' mesajı
AK Parti Grup Başkanvekili ve Milletvekili Bülent Turan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Gazeteciliğin günümüz şartlarında önemli bir meslek olduğuna dikkat çeken AK Parti Grup Başkanvekili Turan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Gazetecilik sadece akışını sağlamak değil aynı zamanda adeta insani duyguları kenara bırakabilme sanatıdır. Zorlu şartlar altında, bazen günlerce ailelerden uzakta bazen ise ateş altında görevi yerine getirmeyi bekleyen bir meslektir. Yüzyıllardır basının süre gelen demokrasi mücadelesi, sorunları, inişleri çıkışları olsa da bugün ülkemiz başta olmak üzere dünyada hayata geçirilen reformlarla bunları geride bıraktığı aşikardır. Tarafsız ve kamuoyunu doğru bilgilendiren basın demokrasimizin, siyasetimizin, ekonomimizin gelişimine de büyük katkı sağlayacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle bizlerle beraber gece gündüz mesai yapan tüm basın mensuplarımızın bu önemli gününü kutlar, çalışmalarında kolaylıklar dilerim." - ÇANAKKALE

Gazeteciler Günü, Bülent Turan, Çanakkale, AK Parti, Güncel

Kaynak: İHA

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