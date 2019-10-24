Bülent Turan'dan CHP'li Erdal Aksünger'in PYD açıklamasına tepki: Bir CHP'li yönetici çıkıp, "Kendinize gelin!" demeyecek mi?

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programına katılan CHP'li eski milletvekili Erdal Aksünger'in, "PYD terör örgütü değildir" açıklamasına tepki gösterdi. Turan, "Bir tane CHP milletvekili/yöneticisi çıkıp, 'PYD de PKK da bir terör örgütüdür, böyle bir muhalefet mi olur? Kendinize gelin!' demeyecek mi?!" ifadelerini kullandı.

"BİR CHP'Lİ YÖNETİCİ ÇIKIP 'KENDİNİZE GELİN!' DEMEYECEK Mİ?"

Bülent Turan, CNN Türk'te yayınlanan Tarafsız Bölge programında, PYD'yi terör örgütü olarak görmediğini açıklayan CHP'li eski Milletvekili Erdal Aksünger'e Twitter üzerinden yaptığı paylaşımla tepki gösterdi. Turan paylaşımında, "İyi de bir tane CHP milletvekili/yöneticisi çıkıp "Arkadaş bir değil iki değil, ne saçmalıyorsunuz? PYD de PKK da bir terör örgütüdür, böyle bir muhalefet mi olur? Kendinize gelin!" demeyecek mi?!" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programına katılan CHP'li eski vekil Erdal Aksünger, skandal açıklamalarda bulundu. Ahmet Hakan'ın açık olarak sorduğu "YPG terör örgütü mü?" sorusuna Aksünger, "PKK terör örgütüdür, PYD benim gözümde terör örgütü değildir" cevabını verdi. Aksünger'in açıklamaları sosyal medyada büyük tepki topladı.

ERDAL AKSÜNGER KİMDİR?

24. Dönem CHP İzmir Milletvekili olan Erdal Aksünger, TBMM'de kurulan Meclis Soruşturma Komisyonu üyesi ve Komisyonun Parti sözcülüğü görevinde de bulundu.

Avrupa Gazeteciler Derneği tarafından 2012 Yılının En İyileri Ödül Töreninde, ve 2014 Yılı Telekomcular Derneği Ödül Töreninde Yılın Siyasetçisi Ödülüne layık görüldü.

Genel Başkan Başdanışmanlığı görevinde de bulunan Aksünger, 16-17 Ocak 2015 Tarihinde gerçekleşen CHP'nin 35. Olağan Kurultayı'nda Parti Meclisi'ne seçildi. Parti politikalarının uygulamasında en üst parti organı olarak çalışacak Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeliğine getirilerek, Genel Başkan Yardımcısı oldu.