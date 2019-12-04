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Bülent Turan'dan Gençlik Merkezi'ne ziyaret

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Güzelyalı'da inşaat çalışmaları devam eden Gençlik ve Sporcu Kamp Merkezi'ni ziyaret etti.

04.12.2019 14:23 | Son Güncelleme: 04.12.2019 14:28Bülent Turan'dan Gençlik Merkezi'ne ziyaret
AK Parti Grup Başkanvekili ve Milletvekili Bülent Turan, Güzelyalı'da inşaat çalışmaları devam eden Gençlik ve Sporcu Kamp Merkezi'ni ziyaret etti.

Çalışmaların aralıksız devam ettiğini belirten AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Çanakkale Gençlik ve Sporcu Kamp Eğitim Merkezi 200 ve 300 yatak kapasiteli 2 oteli, açık alanları, yüzme havuzu, su sporları merkezi, sentetik futbol sahası, spor salonu ve antrenman sahalarının bulunduğu sporcu fabrikasından oluşacak. Maliyeti 100 milyon liraya yakın olan merkezimiz tamamlandığında Türkiye'nin en büyük Gençlik ve Sporcu Kamp Eğitim Merkezi olacak. Birçok sportif etkinliğin yapılabileceği alanlara ve sporcuların konaklama ihtiyaçlarının karşılanabileceği imkanlara sahip olan tesis, hemşehrilerimize hizmet etmenin yanında, şehir dışından gelecek olan takımlara, kafilelere de ev sahipliği yapacak. Gelen misafirler konaklamanın yanı sıra şehri de gezebilecek. Milli sporcularımızın sayısının da tesis ile beraber artacağından hiç şüphemiz yok. Projenin tamamlanması için emek veren valimize, Gençlik ve Spor İl Müdürümüze teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı. - ÇANAKKALE

Bülent Turan, Çanakkale, AK Parti, Güncel

Kaynak: İHA

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