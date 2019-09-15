Bülent Turan'dan kurulması beklenen yeni partiyle ilgili açıklama: Şans vermiyorum

Habertürk programında Kübra Par'ın sorularını yanıtlayan AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, gündemle ilgili değerlendirmelerde bulundu. AK Parti'de istifa eden Davutoğlu ve Babacan'ın kuracağı beklenen yeni partiyle ilgilide konuşan Turan, yeni kurulacak partilere şans vermediğini söyledi.

"ARINÇ'IN ÇIKIŞLARINI TASVİP ETMİYORUM"

Sözlerine devam eden AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'ın açıklamaları şu şekilde, "Arınç'ın son dönemde çıkışları oldu tasvip etmiyorum. Ben üzüldüm. Keşke olmasaydı. Ahmet Türk meseleleri ile görüşüm değişmedi. Çanakkale'de muazzam işler yaptık. Benim için halk kıymetlidir. Türkiye'nin tüm insanını anlamak, idare etmek bizim görevimiz. AK Parti 17 yıldır birinci parti. Hala biz varız. İnsan güven ister. Çok kültürlü partiyiz. İnsanlar partimizin duruşunun belli olduğunu gördü. Derdim ne Ahmet Türk ne de Bülent Arınç. Partimin politikası. HDP'ye bu millet bir kredi verdi. HDP, seçmenden aldığı gücü Kandil ile paylaşıyor. Ahmet Türk, Kandil'in eş başkan atamasına rıza gösteren insan." ifadelerini kullandı.

"YENİ PARTİLERE ŞANS VERMİYORUM"

Turan, AK Parti'den istifa eden muhaliflerin kuracağı yeni partiyle ilgili de konuşarak, "AK Parti kendi geleneklerini güncelleyen parti. AK Parti, kuruluş felsefesinden asla vazgeçmedi. Biz bir üyemizin istifasını bile üzüntüyle karşılarız. Keşke Davutoğlu, keşke o vakfın başkanlığında olup hizmet etseydi. İstifa etmesi başka mesele. Partiden ayrılan isimler son seçimde aday adayıdılar. Tabi ki 17 yılın içinde hatalar olmuştur. Davutoğlu, ülkeyi dört danışmanıyla yönetti. Sayın Davutoğlu'nun döneminde arkadaşlarımız Türkiye'yi yönetmeye talipti. Yeni kurulacak partilere hiçbir şans vermiyorum. Halkın talepleri değişiyor, AK Parti bunu okumalı." dedi.