Haberler » Güncel » Bülent Turan'dan Mevlid kandili mesajı

Bülent Turan'dan Mevlid kandili mesajı

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Mevlid kandili münasebetiyle bir kutlama mesajı yayımladı.

07.11.2019 17:09 | Son Güncelleme: 07.11.2019 17:14 Bülent Turan'dan Mevlid kandili mesajı
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Mevlid kandili münasebetiyle bir kutlama mesajı yayımladı.

Turan, "Mevlid kandili, alemlere rahmet olarak gönderilen Hazreti Muhammed'in merhametini, adaletini ve eşsiz güzel ahlakını tekrar idrak ettiğimiz, gündüzüyle, gecesiyle fazileti bol olan özel bir gündür. Mevlid kandili, sadece Müslümanlar için değil, bütün kainat ve insanlık alemine bir hidayet tarihi açan önemli bir gündür. Aile hayatımızda, iş hayatımızda, ticaretimizde ve hayatımızın her anında Peygamber efendimiz Muhammed aleyhisselamı kendimize rehber kılmamız daha ölçülü bir hayatın kapılarını açacaktır. Çanakkaleli hemşehrilerimiz başta olmak üzere, milletimizin ve İslam aleminin Mevlid kandilini tebrik ediyor; bu mübarek gecede yapılacak ibadetlerin ve duaların Hak katında makbul olmasını niyaz ediyorum" dedi. - ÇANAKKALE

Bülent Turan, Hz.Muhammed, AK Parti, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
20:12   AP üyesi Zdechovsky'den Diyarbakır annelerine destek
20:11   Albayrak: "İstihdam noktasında iyi neticeler almaya başladık"
20:10   "Mazlum Kobani denilen adamın Bağdadi'den bir farkı yok"
20:08   Tüm coğrafi veriler kayıt altına alınacak
20:08   Antalya'da turistlere sahte rapor düzenlediği iddia edilen doktor serbest bırakıldı
19:38   Son Dakika: Akar: YPG/PKK terör örgütü, ABD ve Rusya ile anlaşmaları ihlal ederek bölgeden çekilmedi
19:30   Fatih'te 4 kardeşin ölümü sonrası elektriklerin kesilmesiyle ilgili soruşturma açıldı
19:13   Çağlayan Adliyesi'nde intihar eden İbrahim Özkan'ın yazar Seray Şahiner'in eşi olduğu ortaya çıktı
18:35   Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump sorusuna atasözüyle cevap verdi
18:12   Terör örgütü PKK'ya Ekim'de ağır darbe: 133 terörist öldürüldü
16:08   Son dakika: Ahmet Davutoğlu: Sayın Babacan'la beraber olmak isterdik ama mümkün olmadı
16:46   Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı'ndan otizmli çocukların yuhalanmasına sert tepki: Eğitim sistemimizle örtüşmüyor
14:17   Son dakika: AK Partili Çelik'ten otizmli çocukların yuhalandığı iddiaları hakkında açıklama
18:35   Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump sorusuna atasözüyle cevap verdi
7.11.2019 20:14:42