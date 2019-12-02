Haberler » Güncel » Bülent Turan: 'Engelsiz bir dünya sevgiyle mümkün' - Haber

Bülent Turan: 'Engelsiz bir dünya sevgiyle mümkün'

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

02.12.2019 16:30 | Son Güncelleme: 02.12.2019 16:34Bülent Turan: 'Engelsiz bir dünya sevgiyle mümkün'
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Engelli vatandaşların her alanda etkin olabilmeleri için gayret gösterdiklerini dile getiren Bülent Turan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bizler bedenlerde başlayan engelin yüreklerde son bulacağı inancıyla belli bir kesimi değil, tüm Türkiye'yi kapsayacak çalışmalarla hareket ediyoruz. Engelli vatandaşlarımızın hayatın her alanında etkin olmaları için gayret gösteriyoruz. Engelsiz bir dünya sevgiyle mümkün. Biliyoruz ki sevgi, azim, gayret ve umut varsa engel de yok. Engelli vatandaşlarımızın sosyal hayatta, iş yaşamında ve çeşitli branşları gibi birçok alanda gösterdikleri başarıları ve enerjileri herkese örnek olacak nitelikte. Engelli vatandaşlarımız yeni yasal düzenlemelerle her tür ayrımcılığa karşı korunarak, erişilebilirlikte gelişmiş ülkelerin çizgisi yakalandı. Türkiye, özellikle sosyal destek uygulamalarında dünyada örnek gösterilen ülkeler arasına girdi. Kamuda ve özel sektörde engelli istihdamının artırılmasına yönelik netice aldığımız çalışmalarımız oldu. Engelli vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştıracak, yaşam kalitelerini artıracak çalışmalar, önümüzdeki yıllarda da önceliklerimizden olacak. Bu duygularla bütün engelli kardeşlerimizin Dünya Engelliler Günü'nü kutluyor; sağlık, mutluluk ve güzelliklerle dolu yarınlar diliyorum." - ÇANAKKALE

Dünya Engelliler Günü, Bülent Turan, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:36 Kadın öğretmenden beş erkek öğrencisine cinsel istismar - Haber
16:36 Bolu Valisi Ahmet Ümit'ten Göç İdaresine ziyaret - Haber
16:36 UUİ'deki astronotlar kozmik ışın dedektörünün onarımı için uzay yürüyüşüne çıktı - Haber
16:36 Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü - Haber
16:31 Başkan Ölçek'ten 'Dünya Engelliler Günü' mesajı - Haber
16:28 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ahsen Unakıtan'ı aradığı iddiasına yalanlama! - Haber
16:06 CHP ve İYİ Parti'ye hakaret eden baltalı müdüre soruşturma açıldı - Haber
15:45 Eski kocası tarafından satırla öldürülen kadının çantasından çıkan mektup yürek burktu - Haber
15:30 Malezya'da "yarı çıplak" dövme gösterisi hakkında soruşturma başlatıldı - Haber
15:29 2 ay önce evlenen çiçeği burnunda çifti kaza ayırdı - Haber
15:45 Eski kocası tarafından satırla öldürülen kadının çantasından çıkan mektup yürek burktu
14:36 İzmit'te nikah ve düğün salonları 1 TL
13:25 Japonya'da bir otel, Youtube'dan canlı yayın yapma şartıyla geceliği 1 dolara otel kiralıyor
13:10 Esrarengiz görüntünün çekildiği köyde büyük korku hakim
12:20 Mesaide sosyal medyaya girmek kovulma sebebi sayıldı
2.12.2019 16:40:52