Bülent Turan: 'Engelsiz bir dünya sevgiyle mümkün'

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.Engelli vatandaşların her alanda etkin olabilmeleri için gayret gösterdiklerini dile getiren Bülent Turan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:"Bizler bedenlerde başlayan engelin yüreklerde son bulacağı inancıyla belli bir kesimi değil, tüm Türkiye'yi kapsayacak çalışmalarla hareket ediyoruz. Engelli vatandaşlarımızın hayatın her alanında etkin olmaları için gayret gösteriyoruz. Engelsiz bir dünya sevgiyle mümkün. Biliyoruz ki sevgi, azim, gayret ve umut varsa engel de yok. Engelli vatandaşlarımızın sosyal hayatta, iş yaşamında ve çeşitli spor branşları gibi birçok alanda gösterdikleri başarıları ve enerjileri herkese örnek olacak nitelikte. Engelli vatandaşlarımız yeni yasal düzenlemelerle her tür ayrımcılığa karşı korunarak, erişilebilirlikte gelişmiş ülkelerin çizgisi yakalandı. Türkiye, özellikle sosyal destek uygulamalarında dünyada örnek gösterilen ülkeler arasına girdi. Kamuda ve özel sektörde engelli istihdamının artırılmasına yönelik netice aldığımız çalışmalarımız oldu. Engelli vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştıracak, yaşam kalitelerini artıracak çalışmalar, önümüzdeki yıllarda da önceliklerimizden olacak. Bu duygularla bütün engelli kardeşlerimizin Dünya Engelliler Günü'nü kutluyor; sağlık, mutluluk ve güzelliklerle dolu yarınlar diliyorum." - ÇANAKKALE