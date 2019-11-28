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Bülent Turan, Lapseki'de Şehitler Camii'ni ziyaret etti

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Lapseki Kaymakamı Tahir Şahin ve Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz ile birlikte ibadete açılan Şehitler Camii'ni ziyaret etti.

28.11.2019 13:38 | Son Güncelleme: 28.11.2019 13:42Bülent Turan, Lapseki'de Şehitler Camii'ni ziyaret etti
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Kaymakamı Tahir Şahin ve Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz ile birlikte ibadete açılan Şehitler Camii'ni ziyaret etti.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, yaklaşık 1 yıl önce İstanbul Esenyurt Belediyesi'nin katkılarıyla yapımına başlanan ve yaklaşık bir ay kadar önce ibadete açılan Lapseki Şehitler Camii'ni Kaymakam Tahir Şahin, Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, İlçe Başkanı Recep Bulan, İl Genel Meclis üyesi Hasan Engin ve vatandaşlar ile birlikte ziyaret etti. Bülent Turan, caminin yapımında emeği geçenlere teşekkür ederek, "Çok güzel bir cami oldu. Emeği geçenlerden Allah razı olsun. Şehitler Camii örnek bir cami oldu. Gemiyle karşıdan, Gelibolu tarafından gelen vatandaşlar ilgiyle bakıyor. Önünde bol bol hatıra fotoğrafı çektiriyorlar" dedi.

İbadete açılan Şehitler Camii her gün vakit namazlarında dolup taşıyor. Mimari özelliği ile 366 metrekare alan üzerine kurulan Şehitler Camii, vatandaşlar tarafından beğeniyle karşılandı. Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Şunu özellikle söylemek isterim; Grup Başkanvekilimizin girişimleri ve büyük katkısı olmasaydı bizim Şehitler Camii'ni yapmamız çok zor idi. Allah razı olsun. Şehitler Camii'ni Esenyurt Belediyesinin katkılarıyla bu durumuna getirdik ve cami içi tamamen bitti. Esenyurt Belediyesi bundan sonrasını bizlerin yaptırmasını istediler. Biz de bütün vatandaşlarımız ile birlikte belediyemiz, kamu kurum ve kuruluşları, hayırsever vatandaşlar yani kısacası herkes olarak Lapseki Şehitler Camii'nin kısa zamanda şadırvan, tuvalet ihtiyacını ve çevre düzenlemesini tamamlayacağız. İlçemize sahil hattında güzel bir cami kazandırdığımıza inanıyorum. Emeği geçen, özellikle Grup Başkanvekilimiz Bülent Turan ve herkesten Allah razı olsun" şeklinde konuştu. - ÇANAKKALE

Bülent Turan, Eyüp Yılmaz, AK Parti, Lapseki, Güncel

Kaynak: İHA

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