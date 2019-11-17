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Bülent Uygun Ampute maçını izledi

İstikbal Mobilya Kayserispor teknik direktörü Bülent Uygun, Ampute Ligi maçı izledi.

17.11.2019 16:36 | Son Güncelleme: 17.11.2019 16:41Bülent Uygun Ampute maçını izledi
İstikbal Mobilya Kayserispor teknik direktörü Bülent Uygun, Ampute Ligi maçı izledi.

Süper Lig'e verilen milli arada hafta sonunu izinli geçiren İstikbal Mobilya Kayserispor'da teknik direktör Bülent Uygun, Kayseri Argıncık Stadı'nda Ampute Ligi maçı izledi.

Ampute Milli takımı teknik direktörü Osman Çakmak, Kayseri ASKF Yönetim Kurulu Üyesi Şevki Dursun ile birlikte Argıncık Stadı'na giden teknik direktör Bülent Uygun, Anadolu Erciyes Engellilerspor-Şanlıurfa Engellilerspor maçını ve Melikgazi Belediyesi Engellilerspor-Malatya Engellilerspor maçını izledi. - KAYSERİ

Spor

Kaynak: İHA

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