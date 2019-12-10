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Bülent Uygun Berna Gözbaşı'yı öptü

Çaykur Rizespor'u 1-0 yenerek kötü gidişe dur diyen İstikbal Mobilya Kayserispor'da maçın ardından büyük bir sevinç yaşanırken, başkan Berna Gözbaşı soyunma odasına inerek takımı tebrik etti. Bu esnada teknik direktör Bülent Uygun, başkan Gözbaşı'yı öptü.

10.12.2019 10:51 | Son Güncelleme: 10.12.2019 10:54

Süper Lig'in 14. haftasının kapanış maçında, İstikbal Mobilya ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi.

Artem Kravets'in 9. dakikada attığı golle rakibini 1-0 mağlup eden Kayseri ekibi, bu sezonki ikinci galibiyetini almış oldu.

BERNA BAŞKAN SOYUNA ODASINA İNDİ, BÜLENT UYGUN BAŞKANI ÖPTÜ

Puanını 10 yaparak 17. sıraya yükselen sarı-kırmızılı ekipte, maç sonu büyük bir sevinç vardı.

Yeni Başkan Berna Gözbaşı, soyunma odasına inerek teknik direktör Bülent Uygun ve futbolcuları tebrik etti. Bu esnada Bülent Uygun, kendisine sarılan Berna Gözbaşı'yı öptü.

Bülent Uygun Berna Gözbaşı'yı öptü

İstikbal Mobilya, Çaykur Rizespor, Bülent Uygun, Kayserispor, Spor


HABER YORUMLARI (3)
HAYRET:vay be. başkan kadın olunca hemen şap. gerçi art niyet aramamak lazım. spontane gelişmiştir bu durum.
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KURMAY:aşk mı var :)
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GARIBAN:işte bu
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