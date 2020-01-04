Haberler » Spor » Bülent Uygun'dan genç sanatçı Emek'in klibine destek - Spor

Bülent Uygun'dan genç sanatçı Emek'in klibine destek

Bülent Uygun, Sivaslı genç sanatçı Ender Emek tarafından yeniden yorumlanan 'resmini öptüm de yattım' şarkısının klibinde rol aldı.

04.01.2020 15:46 | Son Güncelleme: 04.01.2020 15:46 Bülent Uygun'dan genç sanatçı Emek'in klibine destek

Bülent Uygun, genç sanatçı Ender Emek tarafından yeniden yorumlanan 'resmini öptüm de yattım' şarkısının klibinde rol aldı. 

Sözü Aşkın Tuna, müzigi Selami Sel'e ait yıllar önce Cengiz Kurtoğlu'nun yorumladığı 'resmini öptüm de yattım' isimli eser Suat Sakarya aranjesi ile Ender Emek tarafından yeniden yorumlanırken, Türk futbolunun efsane isimlerinden Bülent Uygun klipte yer alarak Sivaslı sanatçıya destek verdi. Teknik direktör Bülent Uygun klipte asker selamı verirken, ünlü radyoculardan Afrikalı Ali de eşlik etti. Aynı zamanda tiyatro oyuncusu olan Ender Emek daha önce 'Çeker Giderim', 'Biz Çoktan Ayrıldık' ve Gururum Sensin' isimli şarkılarını icra etmişti.

Klibinde oynayan Bülent Uygun'un kendisine verdiği destek karşısında çok mutlu olduğunu belirten Ender Emek, "Bir challenge başlatmak istiyoruz. İsteyen sevdiğinin resmini öpecek, isteyen Türk Bayrağı'nı öpecek. Böyle bir çalışmayı başlattık. Umarız klibimiz de yapacağımız çalışmalar da beğeni toplar" dedi.



Cengiz Kurtoğlu, Bülent Uygun, Sivaslı, Spor

Kaynak: DHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

17:12   Milli tekvandocu Nur Tatar, Vanlı gençlerle buluştu - Spor
16:58   Basketbolda maçın ardından - Spor
16:54   Göztepe, ayakta seyirci uygulaması için TFF'yi bekliyor - Spor
16:54   Trabzonspor İstişare Kurulu'ndan 'yönetime destek' kararı - Spor
16:53   Trabzonspor yönetiminden teknik direktör Hüseyin Çimşir'e destek - Spor
16:43   Damien Comolli, Fabio Coentrao ile anlaşma sağladı - Spor
16:22   Galatasaray'da Arda krizi! Terim ile Cengiz arasında soğuk rüzgarlar esiyor - Spor
15:24   Altay Bayındır'ın performansı nedeniyle Alper Boğuşlu ile yollar ayrıldı - Spor
15:19   Milan'da Ibrahimovic fırtınası! 9-0'lık maçta ağları sarstı - Spor
14:56   ABD ile İran arasındaki gerginlik futbola da yansıdı! - Spor
4.01.2020 17:20:12