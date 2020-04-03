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Bülent Uygun'dan minik hayranına büyük sürpriz

Yukatel Denizlispor'un Teknik Direktörü Bülent Uygun sosyal medya üzerinden görüntülü görüşmek isteyen minik hayranını kırmayarak minik hayranıyla görüntülü olarak sohbet etti.

03.04.2020 11:56 | Son Güncelleme: 03.04.2020 11:56
Bülent Uygun'dan minik hayranına büyük sürpriz
Yukatel Denizlispor 'un Teknik Direktörü Bülent Uygun sosyal medya üzerinden görüntülü görüşmek isteyen minik hayranını kırmayarak minik hayranıyla görüntülü olarak sohbet etti.

Tecrübeli teknik adam Bülent Uygun kendisini arayan Tarık Yuşa Turaç ve kardeşleri Hasan Said, Mehmet, Hakan Sedat ve Cihangir Mirza ile görüntülü olarak sohbet etti. Bülent Uygun, hayranı olan Tarık Yuşa'ya evde kalmasını ve derslerini aksatmamasını söyledi. Uygun, "Bugün ülkemiz ve dünyamız ciddi bir imtihan veriyor. Bize düşen devletimizin ve doktorlarımızın tavsiyesine uyarak evde kalmaktır. Yine ülkemiz için sizin yapacağınız dualar çok çok önemlidir" uyarısında bulundu.

Uygun, " Siz şimdi dışarı çıkmak için can atıyorsunuz ama evde vazoyu, lambayı kırmadan ve en önemlisi annenizi kızdırmadan topunuzu oynayın" diyerek, "En azından bir müddet böyle oynayın. Kardeşinle yapacağın maç dar alanda senin top hakimiyetini geliştirecektir" diye esprili bir yaklaşımla minik hayranına taktik verdi. Bülent Uygun minik futbolcuların kırmızı kart yerine geçen anne terliği görmemeleri konusunda da uyarıda bulundu.

Görüşme sonunda minik hayranı Bülent Uygun'a asker selamı verdi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Spor Manşet

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