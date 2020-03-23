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Bülent Uygun'dan videolu 'Evde Kal' mesajı

Denizlispor Teknik Direktörü Bülent Uygun, korona virüsüne karşı videolu 'evde kalın' mesajı yayınladı.

23.03.2020 10:44 | Son Güncelleme: 23.03.2020 10:45
Bülent Uygun'dan videolu 'Evde Kal' mesajı
Denizlispor Teknik Direktörü Bülent Uygun, korona virüsüne karşı videolu 'evde kalın' mesajı yayınladı.

Çin'in Wuhan şehrinde baş gösteren ve aradan geçen süre içerisinde dünya ülkeleri ile birlikte Türkiye'yi de etkisini altına alana korona virüse karşı önlemler arttırılırken, özellikle 65 yaş üstü vatandaşlar başta olmak üzere vatandaşların evde kalmaları konusunda uyarılarda artmaya başladı.

Vatandaşlara evde kalmaları konusunda çağrı yapanlar listesine Denizlispor'un Teknik Hocası Bülent Uygun'da katıldı. Uygun yayınladığı videolu mesajda vatandaşlara, "Canım Türkiyem, lütfen evinde kal. Sevgili Denizlililer, Allah rızası için evinizde kalın. Bu bir grip virüsü değil, bu öldürücü bir salgın ve dolayısıyla hepiniz birer doktor gibi hijyeninizden sorumlusunuz. O yüzden evinizde kalın, sağlıcakla kalın, Allah rızası için kalın, lütfen kalın. Çünkü ülken için, vatan için, kalman gereken bütün sevdiklerin için lütfen evinizde kalın. Birbirinizde kaldığınızda da sevgiyle bakın, aşkla bakın, son defaymış gibi, ilk defaymış gibi aşk içinde sağlıcakla kalın." diyerek evde kalmaları için çağrıda bulundu. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, Bülent Uygun, Denizlispor, Spor

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