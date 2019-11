Bülent Uygun: "Formanın hakkını vermeyen kim olursa olsun, bu takımda yeri yoktur"

İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Bülent Uygun, sarı kırmızılı takımda formanın hakkını vermeyen kim olursa olsun kadro dışı kalacağını söyledi.Ligin 13. haftasında deplasmanda oynayacakları Beşiktaş maçı öncesinde açıklamalarda bulunan İ.M. Kayserispor Teknik Direktörü Bülent Uygun, "Şampiyonluğun en büyük adaylarından birisi olan Beşiktaş ile oynuyoruz. Zor bir maç bizi bekliyor ve deplasmandayız. Malum sorunlarımız var. Sorunlar her takımda her şartta oluşuyor. Mühim olan futbol karakteriniz, futbol anlayışınız, giydiğiniz o formanın şerefine onuruna yakışır şekilde sahada vereceğiniz mücadeledir. Önemli olan kişiler değil, isimler değil, formayı sırtına giyip sahada alın terini sonuna kadar dökenlerle, sahada futbolunu oynamaktır. Orada Kayserispor'a yakışır bir şekilde mücadele vereceğiz. Elimizdeki kadromuzla, gereken futbol anlayışımızı, bu formayı layıkıyla taşıyacağına inandığımızın futbolcularla mücadele edeceğiz" dedi.Uygun, "Türkiye çapında Squad sistemi kuracağız. Kayserisporumuzun bu şerefli, onurlu, büyük formasını giyecek, taraftarına layık olacak bütün gençleri bulup inşallah Kayserispor'a kazandırmak istiyoruz. Bu formaya yakışmadığınız zaman, eğer o mücadeleyi vermediğiniz zaman, kim olursanız ol, ismin hiç vasfı yok, kimse Kayserispor formasından, armasından önemli değildir. Bizim için değişilmez olan armamız ve taraftarımızdır. Dolayısıyla onlara yakışacak şekilde hareket etmeyen her kim olursa olsun mutlak ve mutlak bir daha bu takımda yeri olmaz. Kaç milyon Avro alırsan al. Hiç fark etmez. Yüreğini, adamlığını, kendi performansını buraya vermeyeceksen zaten bizimle olma ihtimalin yok. Bundan sonraki süreçte de kim dediklerimizi yapmazsa ona göre gereğini almaya devam edeceğiz. Devre arasına kadarki süreçte kim formayı hak ediyorsa ona vereceğiz. Sonra devre arasında da gereken yapılacaktır" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ