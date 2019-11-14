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Bülent Uygun: "Kayserispor ayağa kalkacaktır"

İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Bülent Uygun, bulundukları konumdan çıkacaklarını söyledi.

14.11.2019 09:04 | Son Güncelleme: 14.11.2019 09:09Bülent Uygun:
İstikbal Mobilya Teknik Direktörü Bülent Uygun, bulundukları konumdan çıkacaklarını söyledi.

Süper Lig'in 12. haftasında sahasında lider Sivasspor'u konuk edecek olan İstikbal Mobilya Kayserispor, hazırlıklarına başladı. Sarı-kırmızılılar, lige verilen milli arayı en iyi şekilde değerlendirmek istiyor.

Teknik direktör Bülent Uygun, sıkı bir hazırlık dönemi geçirerek Sivasspor maçından galibiyetle ayrılmak istediklerini söyledi. Bülent Uygun, "Hafta içerisinde yaşadığımız sakatlıklar, futbolcuları ister istemez demoralize etti. Zaten sakat olan bir futbolcu grubumuz vardı. Bununla birlikte kadro yapısında değişiklik yapmak zorunda kaldık. Bir stoper mevkisi için 4 kişinin yerinde oynama yapmak zorunda kaldık ve elimizdeki kadronun kısıtlı olması bu süreç içerisinde gelen diğer anlamdaki problemlerinde etken olması açıkçası Gençlerbirliği maçında tam anlamıyla istediğimiz performansı 20 dakikanın haricinde veremedik. Önümüzde Sivasspor maçı var. Tabi ki eksiklerimiz var. Bu hafta çalışma haftamız. Yakın temas oyunlarını çalışacağız. Özellikle genel kuvvet ve surat çalışacağız. Yaptığımız analizlerde ekibimle birlikte baktığımızda koşu mesafelerini artırma olsun, kısa koşu mesafelerini artırma olsun bu tarzda çalışma periyoduna gireceğiz. Bundan sonraki süreçte Kayserispor daha iyi bir şekilde karakterli oyuncular ile birlikte ayağa kalkacaktır. Bundan asla şüphemiz yok" dedi.

Lige verilen milli arada hazırlık maçı yapmayacaklarını söyleyen Bülent Uygun, "Bizim şuan hazırlık maçı yapacak durumuz yok. Çift antrenmanlar yaparak bu işi hazır duruma getirme tarafındayız. Maç oynayarak getirirsek, sakatlık olma ihtimali çok yüksek. Bunu ortadan kaldırmamız gerekiyor. Kadromuz geniş değil ve gençlerimiz alternatif durumda. Çok kaliteli futbolcular var. Burası, ekonomik sıkıntıyı ortadan kaldıracak bir camia. Bence fazla bir ekonomik problem yok. Bahaneye sığınacak yer de yok. Çok kaliteli bir kadro var. Sadece birliğe beraberliği, taktiğe, çalışmaya ve desteğe ihtiyaç var. Bunu yaptık mı her şey güzel olacak" diye konuştu. - KAYSERİ

İstikbal Mobilya, Bülent Uygun, Kayserispor, Spor

Kaynak: İHA

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