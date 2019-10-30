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Bülent Uygun Kayserispor ile anlaştı

Süper Lig ekibi İstikbal Mobilya Kayserispor, teknik direktör Bülent Uygun ile anlaştı.

30.10.2019 12:13

Süper Lig ekibi İstikbal Mobilya Kayserispor'da görevi bırakan Samet Aybaba'nın yerine Teknik Direktörlük görevine Bülent Uygun getirildi. Uygun, sezon sonuna kadar sarı kırmızılıları çalıştıracak.

İstikbal Mobilya Kaysersipor'da Samet Aybaba'dan boşalan teknik direktörlük için Bülent Uygun ile anlaşma sağlandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, anlaşmayla ilgili sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Hayırlı Olsun Kayseri! Şehrimizin takımının teknik direktörlük görevi için tecrübeli teknik adam Bülent Uygun hocamız ile anlaştık" ifadelerini kullandı. Uygun ile sezon sonuna kadar anlaşma yapıldığı öğrenildi.

EN SON OSMANLISPOR'U ÇALIŞTIRDI

Türkiye liginde son olarak 2017'de Osmanlıspor'u çalıştıran Uygun, ardından Katar'ın El-Gharafa ve El Rayyan takımlarında görev yapmıştı.

İstikbal Mobilya Kayserispor'da alınan başarısız sonuçlar üzerine teknik direktör Hikmet Karaman 6 Ekim'de istifa etmiş, 11 Ekim'de de Samet Aybaba ile sözleşme imzalanmıştı.

Sarı-kırmızılı ekip, Aybaba yönetiminde çıktığı ilk maçta Kasımpaşa ile sahasında 1-1 berabere kalmış, deplasmanda pazar günü oynadığı ikinci maçta ise BtcTurk Yeni Malatyaspora 4-0 yenilmişti. Aybaba da 28 Ekim'de yönetime istifasını sunmuştu.

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Bülent Uygun Kayserispor ile anlaştı

İstikbal Mobilya, Bülent Uygun, Kayserispor, Spor

Kaynak: DHA


YORUMLAR (16)
SANGARİUS:Abi bu ali koç ne yapıyor yahu. Devleti örgütledi bir genel kurula katılmasını sağladı, nihatı tff başına, fenerli ne kadar adam varsa tff de kurulların en başı oldu. Şimdide süper lig takımlarına fenerlileri getiriyor. 2011 canlandı gözümde. Trabzonspor ne zaman korku salsa bu fener böyle yapıyor. Hepte fb Ts ile çekişiyor. Eskişehir-Fb maçı antrenör bülent asla unutmam. Sonrasında sezer ve alper söz verildiği gibi alınkmıştı es es den. Menejerleri kim acaba, bülent bey bilir. Rahmetli fatih abi pişmandır.
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KAYSERİLİYİM:kayserinin allah belasını versin.
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LAZ KIZI:Bula bula bunumu buldunuz
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BURAYA KADARMIŞ:Kayseriye şimdiden geçmiş olsun.
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MİSAFİR:Bu takimi hikmet hoca samet hoca adam edemedi bulent hocami adam edicek hikmet hoca samet hoca ne dedi sorunlar cok diye bulent hocami sorunlari cozecek topcularin parasi odenmiyormus bulent hoca cebindenmi odeyecek. Malesef bir kayserili olarak bu sene ptt bizi bekliyor. . . . . . .
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PERT:hoş geldin şikeci bülent :) ümit özat bundan daha imanlıydı :)
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FİFİ:O ZAMAN İLK MAGLUBİYET FENERBAHÇEDEN HAYIRLI OLSUN
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ASD:Ona yatmak için geliyor zaten. Okan buruğun bülentin gs ye yatması gibi, ismail kartalın, ümi, t özatın, bülent uygunun, aykut kocamanın fb ye yatması gibi. Tamer tunanın, samet aybabanın bjk ye yatması gibi. Bunlar görev adamı
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GADDAR:ŞİKE KADROSU TAMAMLANDI. . . . GERÇEKTEN HER YÖNÜYLE SÜPER BİR LİG İZLİYORUZ !!!!
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VEYSEL:samet dursaydı bence daha iyiydi
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