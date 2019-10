Bülent Uygun: "Türkiye'de yabancı sınırlaması getirilmesi gerekiyor"

Eski milli futbolcu ve teknik direktör Bülent Uygun, Türk futbolunun geleceği için yabancı sınırlamasının getirilmesi gerektiğini söyledi.Uygun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk futbolunun çok iyiye gitmediğini, kulüplerin borç batağına doğru ilerlediğini savunarak, milyonlarca genç potansiyeline sahip Türkiye 'de bir an önce reformlar, devrimler yapılması gerektiğini savundu."Futbolcular ve teknik direktörler vergilerini kendileri ödemeli"Uygun, Türkiye futbolunda yapılması gereken köklü değişiklerden birinin vergi sistemi olduğuna değinerek, şu değerlendirmede bulundu:"Bugün bütün futbolcular ve teknik direktörler vergilerini kendileri vermeli. Yöneticiler gelir-giderden fazla harcama yaparsa bundan sorumlu olmalı. Sağlık ve hayat sigortaları olmalı. 2005'ten bu yana söylediğim gibi, hakemlerin profesyonelliğinin arttırılması, huzur evlerinin yapılması, altyapı hocalarının maaşlarının Türkiye Futbol Federasyonu tarafından verilmesi gerekir. Bunun gibi birçok projem var, sürekli dillendiriyorum ki yapılsın ve Türk futbolu kazansın.""Futbolda Türk ekolü oluşturmalıyız"Uygun, kendisini yetiştiren Sakaryalı Ekrem Karaberberoğlu hocanın aralarından Aykut Yiğit, Aykut Kocaman, Oğuz Çetin gibi 200 ismi de yetiştirdiğini ve birçoğunun gol krallığına ulaştığını ifade etti.Türkiye'de altyapı hocalarının maaşının asgari ücretler seviyesinde ve kulüplerinin fiziki yetersizliklere sahip olmasının futbolun gelişmesinin önünde engel teşkil ettiğini ileri süren Uygun, şunları kaydetti:"Altyapı hocasının maaşı asgari ücret, altyapıda su akmıyor, tesis yok, imkan yok buradan yıldızların yetiştirilmesini istiyoruz. Artık sokak futbolu da bitti. Bir an önce futbolda Türk ekolü oluşturmalıyız. Brezilyalı gibi teknik, Alman gibi disiplin, Türk gibi cesur ve atak birleşimi oluşturup Türk ekolünü ortaya çıkarmalıyız. Türk sporu artık bunun çalışmalarını yapmalı. Bu anlamda gelişme yolunda ilerlemeliyiz. Çeşitli branşlarda Avrupa ve dünya şampiyonluğuna ulaşıyoruz ama artık Türk futbolunda da bu devrim gibi kararları alıp hayata geçirilmesi tek hedefim isteğim arzum.""Alanya, Erol Bulut'la bir atılım içerisinde"Bülent Uygun, dört büyüklere bakıldığında borçların yüksek rakamlarda olduğunu dile getirdi.Türkiye'de yetenek avcılığı anlamına gelen "scout" sisteminin olmadığını, bir an önce uygulanmaya başlanması gerektiğini anlatan Uygun, sporun içinden gelen yöneticilerin süreçlere daha fazla dahil olması gerektiğini aktardı.Dört büyüklerde yönetimsel ve performans anlamında sıkıntılar yaşandığını anlatan Uygun, ligin gidişatını ve Avrupa'daki temsiliyeti bu dört takımın üstlendiğini aktardı.Geçen sezon Medipol Başakşehir'in iyi bir ivme yakaladığını ancak taraftar desteği olmadığı için finali yapamadığını belirten Uygun, şöyle devam etti:"Şimdi Alanya da Erol Bulut'la bir atılım içerisinde. Yıllar önce Bursaspor da Ertuğrul Sağlam hocayla bir şampiyonluk yaşamıştı, biz Sivasspor ve Eskişehirspor'da bunları fazlasıyla göstermiştik. Dolayısıyla Anadolu takımlarından ikisinin 5 ila 10 yıl içinde şampiyon olacağını düşünüyorum. Dört büyüklerin yaşadığı handikapların sonucunda iki Anadolu takımı şampiyonluğu yaşayacaktır. Bunlar kim olabilir, baktığınızda bugün Başakşehir şampiyonluğu yaşayamadıysa taraftarı olmadığı için yaşayamadı. Aynı takım ve o imkanlar bugün Sivas, Kocaeli, Sakarya, Bursa, Eskişehir, Ankaragücü ve Adana Demirspor'da olsaydı onların taraftarıyla şampiyondular. Dolayısıyla 10 sene içinde çıkacak olan doğru yönetim, doğru planlama ve projelendirmeyle takım sistemini kurduğunuzda Anadolu'dan iki takım da gelecek süreç içinde şampiyon olacaktır.""Yabancı sınırlaması getirilmesi gerekiyor"Türkiye'de uygulanan yabancı kuralına değinen Uygun, sözlerini şöyle sürdürdü:"Türkiye'de yabancı sınırlaması getirilmesi gerekiyor. Galatasaray UEFA Kupası kazandığında takımında yabancı olarak sayacağın üç dört adam vardı. Türk futbolcular bir arada takımdı, yıldızdı. Bu başarıyı getirmişti çünkü yetenekli gençleri bulduğunuzda, bir araya getirdiğinizde neler yapabileceğini en son milli maçta Fransa'da gördük. Bugün maça çıkıyoruz, okumak kadar güzel olan, gurur verici, bizi anlatan İstiklal Marşı'mızı okuyacak bir tane Türk futbolcu bulamıyorsunuz.""Alt liglerde takım sayısı 20'ye çıkarılmalı"Süper Lig'de mücadele eden takım sayısının 20'ye çıkartılmasının zor olduğunu söyleyen Uygun, PTT 1. Lig ve diğer alt liglerde bu sayıya çıkılması gerektiğini savundu.Yabancı sayısının her sene iki futbolcu olarak azaltılması gerektiğini vurgulayan Bülent Uygun, "Yabancılardan kesilen tüm parayı altyapılara değer vermek adına eğitime, ihtiyaç ve gereçleri sağlamalıyız. Yabancı sayısını 8'de sınırlamak gerekir. Eğer 20 milyon gencin arasından 3-5 yetenekli futbolcu yetiştiremiyorsak siz de Allah rızası için yöneticilik yapmayın." ifadelerini kullandı.Futbol eğitmenlerinin de daha kaliteli eğitilmesi gerektiğini anlatan Uygun, bunun yapılması halinde yabancı oyuncu sayısının kendiliğinden aşağıya çekileceğini, yetenekli Cengizlerin, Cenklerin ve Burakların artacağını sözlerine ekledi.