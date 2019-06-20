Bülent Yar'dan Dönüşen İş Yaşamında Bir Başarı Kılavuzu

Bülent Yar, iş dünyasındaki 25 yıllık deneyimini, günümüzün dinamikleriyle süzerek, iş hayatına yeni atılacaklar, iş hayatının şifrelerini çözerek mutlu bir kariyer hedefindekiler ve yeni dünya düzeninde değişime ayak uydurmak isteyen iş uzmanları için 'Kader Gayrete Aşıktır' adlı kitabı kaleme aldı.

HürriyetKitap etiketiyle raflardaki yerini alan kitap, iş dünyasıyla ilgili Yar'ın deneyimlerini, her dönemde geçerliliğini koruyacak karakteristik konularla okuyucuya aktarıyor.

Kader Gayrete Aşıktır, iş hayatında hedef kitleyi ve hedef kitlenin ortamını anlatabilmek amacıyla yeni dünya düzeninden; VUCA kavramından; X,Y, Z gibi kuşaklardan bahsediyor. Öğrenmenin insana eşlik ettiği yaşam deneyimi boyunca, harekete geçirecek motivasyon kaynaklarına sahip olması gerektiğini de vurguluyor.

Bülent Yar kitabında kişinin sahip olması gereken öz güvenin, ölçme ve değerlendirme testleriyle değil, kişinin kendi farkındalığıyla sahip olunabileceğinin altını çiziyor. Yar, iş hayatının atlanması gereken eşiklerini, "Karşınızdaki en önemli bariyer, insanların sizinle ilgili düşüncelerini test etme korkunuzdur. Doğru yolda mıyım, nasıl algılanıyorum soruları büyük engellerdir. Oysa yol sizin yolunuzdur, yürümeniz gereken yol…" sözleriyle anlatıyor.

Bülent Yar'a göre teknolojinin hızla ilerlediği günümüzde Duygusal Zeka kavramı önem taşıyor. İnsanı, kendisiyle aynı iş yapabilen mekanizmalardan ayıran en önemli özelliğin yetkinlik ve muhakeme kabiliyeti olduğunu söyleyen Yar, bu yeteneklerin alternatif çözüm daha da ötesinde dünya üretebilmeye olanak sağlayacağını belirtiyor.

Kitapta;Henry Ford, Walt Disney,Oprah Winfrey,Eminem,Sylvester Stallone,Albert Einstein, J.K. Rowling, Colonel Sanders/KFC gibi isimlerin başarı hikayeleri de 'Gayrete Aşık Olanlar' bölümleriyle okuyucuyla buluşturuyor.