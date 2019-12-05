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Bulgar polisi darp edip Türkiye'ye yolladı

Kırklareli'de yakalanan Afganistan uyruklu kaçak göçmen alınan ifadesinde, Bulgar polisinde değerli eşyaları alındıktan darp edilip geri yollandığını iddia etti.

05.12.2019 13:43 | Son Güncelleme: 05.12.2019 13:48Bulgar polisi darp edip Türkiye'ye yolladı
'de yakalanan uyruklu kaçak göçmen alınan ifadesinde, Bulgar polisinde değerli eşyaları alındıktan darp edilip geri yollandığını iddia etti.

Kırklareli merkeze bağlı Şükrüpaşa köyünde yabancı uyruklu bir şahsın olduğu bildirilmesi üzerine jandarma ekiplerince olaya ilişkin çalışma başlatıldı. Yabancı uyruklu şahıs jandarma ekiplerince yakalandı. Afganistan uyruklu olduğu öğrenilen kaçak göçmen alınan ifadesinde 'ye yasadışı yollardan giriş yaptığını, Bulgaristan'a geçiş yaptığı sırada Bulgar polisi tarafından yakalandığını belirtti.

"Darp edip geri gönderdiler"

Afganistan uyruklu kaçak göçmen ifadelerinin devamında Bulgar polisi tarafından yakalandıktan sonra üzerinde bulunan para ve değerli eşyalarının alındığını ve sonrasında ise darp edilerek Türkiye'ye geri gönderildiğini öne sürdü. Yabancı uyruklu şahıs hakkında 6458 sayılı kanun kapsamında idari yaptırım uygulanarak, işlemlerinin bitiminden sonra Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edileceği öğrenildi. - KIRKLARELİ

Kırklareli, Afganistan, Türkiye, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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