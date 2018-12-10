10 Aralık 2018, 13:21
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Bulgar Polisi Kaçak Göçmenleri Soyup Geri Yolladı

Bulgar Polisi Kaçak Göçmenleri Soyup Geri Yolladı

Kırklareli’de 11 kaçak göçmen yakalandı.

Kırklareli'de 11 kaçak göçmen yakalandı. Yakalanan kaçak göçmenlerden 7 Afgan uyruklu şahıs, iddiaya göre sınırı geçtikten sonra Bulgar polisi tarafından yakalanıp değerli eşyaları alınarak Türkiye'ye geri gönderildi.

Kırklareli'nin Kofçaz ilçesinde 7 Afganistan uyruklu şahıs yakalandı. Yabancı uyruklu şahıslarla yapılan görüşmede, bir yıl kadar önce Van ili üzerinden yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yaparak, İstanbul'a geldikten sonra plakasını bilmedikleri bir araçla yola çıkıp Bulgaristan'a geçtiklerini söylediler.

İddiaya göre yabancı uyruklu şahıslar sınır geçtikten sonra Bulgaristan polisi tarafından yakalanarak üzerlerinde bulunan değerli eşyaların alındıktan sonra Türkiye'ye geri gönderildi. Yabancı uyruklu şahıslar yapılan idari işlemlerin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde de 4 Fas uyruklu şahıs yakalandı. Fas uyruklu şahıslarla yapılan görüşmede, Türkiye'ye Sabiha Gökçen Havaalanı'ndan yasal yollarla giriş yaptıklarını belirtti. Yabancı uyruklu şahıslar idari işlemlerin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. - KIRKLARELİ Türkiye,Kırklareli
10 Aralık 2018 Pazartesi 13:21



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