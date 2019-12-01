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Bulgar savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Bulgar donanmasına ait 'Shabla' isimli savaş gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçerek Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

01.12.2019 16:26 | Son Güncelleme: 01.12.2019 16:31Bulgar savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Bulgar donanmasına ait 'Shabla' isimli savaş gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçerek Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

Ege Denizi'nden boğaza giriş yapan FPB516 borda numaralı savaş gemisi 'Shabla', saat 15.20 sıralarında Kilitbahir köyü dağındaki 'Dur Yolcu' yazısı önlerine geldi. Bulgar savaş gemisine boğaz geçişi sırasında bir sahil güvenlik botu da eşlik etti.

36 millik boğaz geçişini tamamlayan 21 metre uzunluğundaki Bulgar savaş gemisi 'Shabla', Marmara Denizi'ne doğru yol almayı sürdürüyor. - ÇANAKKALE

Çanakkale Boğazı, Güncel

Kaynak: İHA

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