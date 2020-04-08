Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Bulgar turizmcilerden Türk vatandaşları için vize kolaylığı talebi

Bulgaristan'da Ulusal Turizm Kurulu (UTK), Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov'dan Türk vatandaşları için vize kolaylığı istedi.

08.04.2020 17:56 | Son Güncelleme: 08.04.2020 18:19
Bulgar turizmcilerden Türk vatandaşları için vize kolaylığı talebi
Bulgaristan 'da Ulusal Turizm Kurulu (UTK), Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov'dan Türk vatandaşları için vize kolaylığı istedi.

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya etkisi altına alan ölümcül korona virüsü (Covid-19) salgınından turizm sektörü de olumsuz etkileniyor. Korona virüsüne karşı alınan önlemler nedeniyle dünya genelinde ülke ekonomileri daralmaya devam ederken Bulgaristan'da turizm sektörü, salgın sonrası alınacak tedbirler kapsamına Türk vatandaşlarına vize kolaylığı getirilmesini de dahil etti.

Turizm sektöründe önemli yere sahip olan Ulusal Turizm Kurulu (UTK), Başbakan Boyko Borisov'a gönderdiği mektupta korona virüsü salgınında düşüş belirtileri görülmeye başlandığında sektörün toparlanması için atılacak adımların arasına Türkiye'den gelecek turistler için vize kolaylığı talep etti. Türkiye'den turist olarak ülkeye seyahat edecek vatandaşlar için sınır kapılarında vize verilmesini de isteyen UTK, Rus turistler için ise vize muafiyeti getirilmesini talep etti.

Bulgaristan İstatistik Enstitüsü verilerine göre 2019 yılında Bulgaristan'a 1 milyon 628 bin 231 Türk vatandaşı giriş yaparken 419 bin 229'unun tatil amacıyla ülkeye geldiği ifade edildi. - SOFYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Bulgaristan, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Bulgar turizmcilerden Türk vatandaşları için vize kolaylığı talebi - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

İspanya’dan endişe veren açıklama: Virüs bulaşma zirvesine ulaştı Haberler
İspanya'dan endişe veren açıklama: Virüs bulaşma zirvesine ulaştı
Bakan Koca, sağlık çalışanları için vekillere çağrı yaptı Haberler
Bakan Koca, sağlık çalışanları için vekillere çağrı yaptı
Zamanında alınan tedbirler işe yaradı! İşte Türkiye’nin koronavirüs istatistiği Haberler
Zamanında alınan tedbirler işe yaradı! İşte Türkiye'nin koronavirüs istatistiği
Koronaya yakalanan 3 yaşındaki Defne’nin sağlığıyla ilgili yeni gelişme Haberler
Koronaya yakalanan 3 yaşındaki Defne'nin sağlığıyla ilgili yeni gelişme
ABD’den en ölümcül gün! Koronadan 24 saatte 1918 kişi öldü Haberler
ABD'den en ölümcül gün! Koronadan 24 saatte 1918 kişi öldü
Yoğun bakıma alınan Johnson’un sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama Haberler
Yoğun bakıma alınan Johnson'un sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama
Çin Lideri ile telefonda görüştü! Ana gündem maddesi koronavirüstü Haberler
Çin Lideri ile telefonda görüştü! Ana gündem maddesi koronavirüstü
ABD Başkanı Donald Trump, koronavirüs uyarılarını hiçe saydı! Haberler
ABD Başkanı Donald Trump, koronavirüs uyarılarını hiçe saydı!

Son Dakika Güncel Haberleri

18:36: FLAŞ - Haber 18:36: Büyükşehir kentsel dönüşümde sınır tanımıyor - Haber 18:36: Günün Özeti - Haber 18:36: Fırat Kalkanı bölgesinde taciz atışı yapan 4, Zeytin Dalı bölgesinde ise saldırı hazırlığında olan... - Haber 18:35: Bodrum'daki motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasında - Haber 18:31: Karabük'te markette hapşıran müşteriye 392 TL ceza verildi - Haber 18:10: Sağlık Bakanı Koca'dan vekillere çağrı: Sağlıkta şiddetin önlenmesi teklifinin en kısa sürede yasalaşacağına inanıyoruz - Haber 17:41: Türkiye'de toplam vaka sayısına göre ölüm oranı yüzde 2,12 olarak kayıtlara geçti - Haber 17:16: İspanya Sağlık Bakanı'ndan koronavirüs açıklaması: Bulaşma oranı zirveye ulaştı - Haber 17:06: Son Dakika: ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 1918 artarak 12 bin 911'e yükseldi - Haber 16:20: Paket servise başlayan Nusret'in fiyatları sosyal medyanın diline düştü - Magazin