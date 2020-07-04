Bulgar turizmine koronavirüs darbesi

Bulgar turizmine koronavirüs darbesiSofya, (DHA) ? Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını Bulgar turizmini de etkiledi.

04.07.2020 17:07 | Son Güncelleme: 04.07.2020 17:23
Bulgar turizmine koronavirüs darbesi
Sofya, (DHA) ? Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını Bulgar turizmini de etkiledi. Ülkede her yıl 2 milyon turist ağırlayan tatil köyleri, pandemi nedeniyle iptal edilen charter seferleri nedeniyle hayalet şehre döndü.
Koronavirüs salgını Bulgaristan ekonomisini de olumsuz etkiledi. Ülkede turizm sektörü ciddi anlamda kayıplar yaşıyor. Haziran ve Temmuz ayı charter seferlerinin yüzde 98'i iptal edilirken; Alman, İngiliz, İskandinav ve Rus turist piyasasına hitap eden Bulgar tatil köyleri bu sezon bomboş kaldı. Demirören Haber Ajansı'nın (DHA) Burgas Turizm Odası'ndan elde ettiği bilgilere göre, son hafta 160 charter seferinin iptal edildiği, iptal edilen uçuşların yüzde 98'e ulaştığı ifade edildi. Bulgaristan'ın gözde tatil merkezi Sunny Beach ise pandemi nedeniyle yaşanan rezervasyon iptali nedeniyle hayalet şehre dönüştü.
OTELLERİN YÜZDE 80'İ KAPALI
Bu yıl kuruluşunun 60. yılını kutlayan tatil beldesinde 200 otelin yüzde 80'inin kapalı olduğu ifade edildi. Pandemi nedeniyle, çoğunlukla yabancı turistlere hitap eden turistik merkezde mağazalar, barlar ve kafeler ise 3 aydır kapalı olduğu bildirildi. Karadeniz'de en uzun plaja sahip beldede şemsiye ve şezlongların fiyatı 2 eurodan turistlere sunuluyor.
MÜŞTERİLERE YÜZDE 100 HİJYEN GÜVENCESİ
Sunny Beach merkezinde bir aile oteli işleten Elvan Atilla, sektörü DHA'ya değerlendirdi.Atilla, 'Aile otelimizde 42 odamız var. 15 seneden beri çalıştırıyoruz oteli. Şimdiye kadar yüzde 100 müşterilerle doluydu odalar. Bu yıl ise boş bir oteldeyiz" diye konuştu, 'Pandemi nedeniyle Türkiye'den ve bir çok ülkeden müşteri gelemedi. Bulgaristan'dan konuklarımız yüzde 20-30 civarında oluyor, onlar da korktu. Şu anda tesisisimiz bomboş. İş yapamıyoruz" diyen Atilla, "Rezervasyonlar iptal oldu, sınırlar kapalı, uçakların seferleri iptal edildi, turistler gelmekten çekiniyor. Bu sene zorlu geçecek" ifadelerini kullandı. Bulgar turizmine koronavirüs darbesi

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Bulgaristan, DHA, Güncel, Haber
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