Bulgar ve Yunanlıların akın akın geldiği 'sosyete pazarı' korona tedbirleri kapsamında kapatıldı
Bulgar ve Yunanlıların akın akın geldiği 'sosyete pazarı' korona tedbirleri kapsamında kapatıldı 'Sosyete pazarı'na koronavirüs önlemi Edirne'de, her Cuma günleri kurulan ve 'sosyete pazarı' olarak anılan Ulus Pazarı'nın koronovirüs tedbirleri kapsamında, ikinci bir duyuruya kadar...
15.03.2020 14:18 | Son Güncelleme: 15.03.2020 14:20
Bulgar ve Yunanlıların akın akın geldiği 'sosyete pazarı' korona tedbirleri kapsamında kapatıldı'Sosyete pazarı'na koronavirüs önlemi
EDİRNE - Edirne 'de, her Cuma günleri kurulan ve 'sosyete pazarı' olarak anılan Ulus Pazarı'nın koronovirüs tedbirleri kapsamında, ikinci bir duyuruya kadar kurulmayacağı açıklandı. Söz konusu pazara komşu ülke Bulgaristan ve Yunanistan'dan döviz kuru farkı nedeniyle binlerce müşteri akın ediyordu. Koronavirüsü tedbirleri kapsamında her hafta Cuma günleri kurulan Ulus Pazarı'nın ikinci bir duyuruya kadar kurulmayacağını açıklandı. Edirne Belediyesi yaptığı açıklama ile kentte her hafta Cuma Günü kurulan Ulus Pazarı'nın ikinci bir duyuruya kadar kurulmayacağını bildirdi.'Sosyete pazarı' olarak anılan Ulus Pazarı, Edirneli vatandaşların yanı sıra döviz kuru farkı nedeniyle, Bulgaristan ve Yunanistan gelen müşterilerin gözdesi. Her Cuma hatta Perşembe gecesinden binlerce Bulgar ve Yunan Euro ve Leva'nın Türk Lirası karşısındaki değeri nedeniyle, Edirne'ye akın akın gelip, alışveriş yapıyor.
EDİRNE - Edirne 'de, her Cuma günleri kurulan ve 'sosyete pazarı' olarak anılan Ulus Pazarı'nın koronovirüs tedbirleri kapsamında, ikinci bir duyuruya kadar kurulmayacağı açıklandı. Söz konusu pazara komşu ülke Bulgaristan ve Yunanistan'dan döviz kuru farkı nedeniyle binlerce müşteri akın ediyordu. Koronavirüsü tedbirleri kapsamında her hafta Cuma günleri kurulan Ulus Pazarı'nın ikinci bir duyuruya kadar kurulmayacağını açıklandı. Edirne Belediyesi yaptığı açıklama ile kentte her hafta Cuma Günü kurulan Ulus Pazarı'nın ikinci bir duyuruya kadar kurulmayacağını bildirdi.'Sosyete pazarı' olarak anılan Ulus Pazarı, Edirneli vatandaşların yanı sıra döviz kuru farkı nedeniyle, Bulgaristan ve Yunanistan gelen müşterilerin gözdesi. Her Cuma hatta Perşembe gecesinden binlerce Bulgar ve Yunan Euro ve Leva'nın Türk Lirası karşısındaki değeri nedeniyle, Edirne'ye akın akın gelip, alışveriş yapıyor.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: İHA
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