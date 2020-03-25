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Bulgaristan, 60 ülkeden Türkiye'ye transit tır geçişi yasağını iptal etti

Bulgaristan, 60 ülkeden Türkiye'ye transit tır geçişleri yasağını iptal etti.

25.03.2020 19:37 | Son Güncelleme: 25.03.2020 19:37
Bulgaristan, 60 ülkeden Türkiye'ye transit tır geçişi yasağını iptal etti
Bulgaristan , 60 ülkeden Türkiye 'ye transit tır geçişleri yasağını iptal etti.

Bulgaristan, 60 ülkeden Türkiye'ye transit tır geçişlerini yasakladığını duyurmasının ardından 1 saat sonra söz konusu yasağın iptal edildiğini açıkladı. Sağlık Bakanlığının iptal kararını resmi internet sitesinde yayınlamasının ardından yapılan açıklamada, halihazırda Bulgaristan ve Türkiye İçişleri Bakanlarının görüştükleri bildirildi. Yetkililer iptal edilen yasağın, Türkiye'ye giriş için şu anda bin 200 tırın beklediğini, işlemlerde büyük zorluk yaşanması nedeniyle alındığını ifade etti. - SOFYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Bulgaristan, Türkiye, Güncel

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