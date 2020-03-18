Bulgaristan'a açılan Dereköy Sınır Kapısı'nda koronavirüse karşı tedbirler arttırıldı
Kırklareli'nde, Bulgaristan'a açılan Dereköy Sınır Kapısı'nda yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler arttırıldı.
18.03.2020 10:02 | Son Güncelleme: 18.03.2020 10:02
Kırklareli 'nde, Bulgaristan 'a açılan Dereköy Sınır Kapısı'nda yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler arttırıldı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu imzasıyla 81 ilin Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, İl Göç Müdürlüğü ile sınır kapılarına gönderilen, "Hudut kapılarında alınması gereken tedbirler" ile ilgili genelge kapsamında, Dereköy Sınır Kapısı'nda da önlemler sürüyor.
Kırklareli Valiliğinden yapılan açıklamada, Dereköy Sınır Kapısı'nın giriş ve çıkışlara kapatılmaması nedeniyle sosyal medyada yapılan, "Bulgaristan uyruklu kişiler ülkemize virüs getiriyor" gibi yorum ve paylaşımların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.
Bu tür yorum ve paylaşımların, vatandaşlar arasında endişe ve paniğe yol açtığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Salgın için en üst seviyede önlem ve tedbirlerimiz alınmış, Bulgaristan uyruklu kişiler ile sınır kapısından giriş yapan vatandaşlarımız termal kamera ile izlenerek ateş ölçümleri yapılmaktadır. Daha önce kamuoyuna yaptığımız bilgilendirmelerde belirttiğimiz üzere Cumhurbaşkanlığımız tarafından açıklanan 21 ülke vatandaşı ve Bilim Kurulunun yasakladığı ilgili yabancıların ülkemize girişine izin verilmemektedir. Bu bağlamda tüm Kırklareli halkının içini ferah tutmaları, tüm bilgilendirmelerin şeffaflık için Valiliğimizce paylaşıldığını, hijyen ve temizlik konularında kararlara uymalarını dileriz."
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu imzasıyla 81 ilin Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, İl Göç Müdürlüğü ile sınır kapılarına gönderilen, "Hudut kapılarında alınması gereken tedbirler" ile ilgili genelge kapsamında, Dereköy Sınır Kapısı'nda da önlemler sürüyor.
Kırklareli Valiliğinden yapılan açıklamada, Dereköy Sınır Kapısı'nın giriş ve çıkışlara kapatılmaması nedeniyle sosyal medyada yapılan, "Bulgaristan uyruklu kişiler ülkemize virüs getiriyor" gibi yorum ve paylaşımların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.
Bu tür yorum ve paylaşımların, vatandaşlar arasında endişe ve paniğe yol açtığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Salgın için en üst seviyede önlem ve tedbirlerimiz alınmış, Bulgaristan uyruklu kişiler ile sınır kapısından giriş yapan vatandaşlarımız termal kamera ile izlenerek ateş ölçümleri yapılmaktadır. Daha önce kamuoyuna yaptığımız bilgilendirmelerde belirttiğimiz üzere Cumhurbaşkanlığımız tarafından açıklanan 21 ülke vatandaşı ve Bilim Kurulunun yasakladığı ilgili yabancıların ülkemize girişine izin verilmemektedir. Bu bağlamda tüm Kırklareli halkının içini ferah tutmaları, tüm bilgilendirmelerin şeffaflık için Valiliğimizce paylaşıldığını, hijyen ve temizlik konularında kararlara uymalarını dileriz."
Kaynak: AA
Etiketler : Bulgaristan, Kırklareli, Dereköy, Güncel
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