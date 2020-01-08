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Bulgaristan-ABD Stratejik Diyalog toplantıları başladı

Bulgaristan-ABD Stratejik Diyalog toplantıları, iki ülke arasında savunma, güvenlik, enerji, ekonomi, ticaret ve adalet gibi alanlarda stratejik iş birliğini ele almak üzere Sofya'da başladı.

08.01.2020 13:24 | Son Güncelleme: 08.01.2020 13:24 Bulgaristan-ABD Stratejik Diyalog toplantıları başladı
Bulgaristan-ABD Stratejik Diyalog toplantıları, iki ülke arasında savunma, güvenlik, enerji, ekonomi, ticaret ve adalet gibi alanlarda stratejik iş birliğini ele almak üzere Sofya'da başladı.
Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, toplantıdan önce Başbakanlıkta yaptığı açıklamada, Amerikan heyeti ile Stratejik Diyalog kapsamında 5 toplantı düzenleneceğini söyledi.
Borisov, toplantılarda, savunma ve güvenlik başta olmak üzere enerji, ekonomi, ticaret ve adalet gibi alanlarda stratejik iş birliğinin değerlendirileceğini bildirdi.
ABD ile savunma ve güvenlik alanında ikili ilişkilerinin "en net ve en sorunsuz" dönem olduğunu vurgulayan Borisov, "ABD'den en modern teknolojili F-16 uçakları aldık. Bulgaristan'da çok sayıda NATO tatbikatı yapılıyor. Novo Selo'daki kara kuvvetleri askeri üssünde binlerce Amerikan askeri mükemmel koşullarda eğitim görüyor." dedi.
Borisov, bugünkü görüşmelerde ABD ile savunma ve güvenlik alanındaki iş birliği ile ilgili 10 yıllık yol haritasının belirleneceğini duyurdu.
Bulgaristan'ın sahip olduğu doğal gaz aktarım sistemi ve Balkanlar'daki hedeflerine ilişkin Borisov, "(Bulgaristan ile Sırbistan arasında) adını 'Balkan Akım' verdiğimiz doğal gaz boru hattı, TürkAkım Boru Hattı'nın uzantısı değil. Doğal gaz dağıtım sistemimizde güçlü kompresörler kullanarak Balkanlar'ın doğal gaz dağıtım merkezi olacağız." dedi.
Enerji sektöründe ülkesinin kaynaklarını çeşitlendirmek üzere çabalarını sürdürdüğünü anlatan Borisov, hükümetin bugün Yunanistan'ın Dedeağaç bölgesindeki yüzer LPG terminalinin yüzde 20 hissesinin satın alınmasına yönelik karar vereceğini ifade etti.
- Türkiye ile iş birliği
Borisov, düzensiz göçle mücadele konusuna da değinerek, Yunanistan'ın büyük sorunlar yaşadığını belirtti.
Öte yandan Bulgaristan'a göç baskısının sıfıra indirildiğine dikkati çeken Borisov, şunları kaydetti:
"Bu başarı Türkiye ile ikili ilişkilerimize dayanır. Her iki taraf ortak sınırı düzgün şekilde koruyor. ABD'li arkadaşlarımızın da bildiği üzere Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilişkilerimiz elbette karşılıklı saygı ve nezakete dayanıyor."
Borisov bugün İstanbul'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile TürkAkım Doğalgaz Boru Hattı'nın resmi açılışına katılacak.

Bulgaristan, Ekonomi, Güncel

Kaynak: AA

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