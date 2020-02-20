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Bulgaristan: Almanya'daki saldırıda ölenlerden biri Bulgar

Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı, Almanya'nın Hessen eyaletine bağlı Hanau kentinde düzenlenen ve 9 kişinin hayatını kaybettiği saldırıda ölenlerden birinin Bulgar vatandaşı olduğunu duyurdu.

20.02.2020 18:46 | Son Güncelleme: 20.02.2020 18:46Bulgaristan: Almanya'daki saldırıda ölenlerden biri Bulgar

Dışişleri Bakanlığı, 'nın Hessen eyaletine bağlı Hanau kentinde düzenlenen ve 9 kişinin hayatını kaybettiği saldırıda ölenlerden birinin Bulgar vatandaşı olduğunu duyurdu.

Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı, öldürülen Bulgar vatandaşının uzun zamandır Almanya'da yaşayan 32 yaşındaki Kaloyan Velkov olduğunu duyurdu. Almanya'da görevli Bulgar yetkililerin Velkov'un eşi Harieta Velkova'nın yanında oldukları vurgulandı.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ekaterina Zaharieva ölen Bulgarın ailesine başsağlığı dileklerini iletti.



Dışişleri Bakanlığı, Bulgaristan, Almanya, Dünya

Kaynak: DHA

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