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Bulgaristan, Avrupa'dan gelen yükleri Türkiye'ye taşımak istiyor

Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, Avrupa'dan Türkiye'ye gelen yüklerin Bulgar tırlarına aktarılarak Türkiye'ye devam etmelerini teklif edeceğini duyurdu.

26.03.2020 14:26 | Son Güncelleme: 26.03.2020 14:26
Bulgaristan, Avrupa'dan gelen yükleri Türkiye'ye taşımak istiyor
Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, Avrupa 'dan Türkiye 'ye gelen yüklerin Bulgar tırlarına aktarılarak Türkiye'ye devam etmelerini teklif edeceğini duyurdu.

Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, bu akşam gerçekleştirilecek AB Konseyi toplantısında Türkiye'ye ve Orta Doğu'ya gelen Avrupa tırlarının yüklerini Bulgaristan'da Bulgar tırlarına aktarılarak Türkiye'ye devam etmelerini teklif edeceğini duyurdu. Korona virüs salgınına karşı sınır kapılarında alınan önlemler nedeniyle Kapıkule'nin karşısındaki Kapitan Andreevo gümrüğünde kilometrelerce tır kuyruğu oluşması üzerine Türk sınırına 80 kilometre uzaklıktaki Uzuncovo köyü yakınlarında bulunan eski askeri havaalanını tırlar için park haline getirme çalışmaları sürüyor.

Başbakan Boyko Borisov, İçişleri Bakanı Mladen Marinov ile birlikte Türkiye'ye gelen tırların bekletileceği park alanı çalışmalarını yerinde inceledi. Başbakan Borisov, yarına kadar tır parkının çalışır hale gelmesi gerektiğini söyledi. Yük araçlarının sınıra toplanmaması için dünden bu yana ilgili sektörlerden sorumlu tüm bakanların Türk mevkidaşlarıyla görüşmeler yaptığını belirten Borisov, Avrupa Birliği'nde yeşil güzergahların bulunduğunu ancak Türkiye sınırında tampon oluştuğunu kaydetti. Kapıkule'nin Avrupa ile Türkiye arasında en büyük sınır kapısı olduğunu hatırlatan Borisov, bu akşam AB Konseyi toplantısında Türkiye'ye ve Orta Doğu'ya gelen Avrupa tırlarının yüklerini Bulgaristan'da Bulgar tırlarına aktararak Türkiye'ye devam etmelerini teklif edeceğini duyurdu. Türkiye'nin sadece Bulgaristan'ı güvenli ülke olarak gördüğünü ifade eden Borisov, Bulgar şoförlerinin 14 günlük karantinada kalmasını talep etmediğini söyledi. - SOFYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Bulgaristan, Türkiye, Avrupa, Güncel

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