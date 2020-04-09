Bulgaristan baraj kapaklarını açtı, taşkını 'Kanal Edirne' önledi

BULGARİSTAN'da aşırı yağışlar sonrası elektrik üretilen barajların kapaklarının açılması üzerine Edirne 'de, Meriç ve Tunca nehirlerinde su seviyesi, 3 kat arttı. Artarak akan su, bazı köylerde arazilere yayıldı. Taşkınların önlenmesi için inşa edilen Kanal Edirne'nin doğal olarak devreye girmesiyle olası su baskınının önüne geçildi.

Bulgaristan 'da, son günlerde aşırı yağışlar etkili oldu. Türkiye'ye yakın bölgede bulunan Ivaylovgrad Barajı'ndan son 1 hafta içinde elektrik üretimi için su bırakıldı. Gün içinde 3 ve 5 saat arayla bırakılan su nedeniyle Edirne'de Meriç ve Tunca nehirlerinde su seviye arttı. Meriç Nehri'ndeki 200 metreküp saniyeden 3 kat artarak, 601 metreküp çıktı. Meriç Nehri'nin geri tepmesi sonucu Tunca Nehri'nde 10 metreküp saniye akan debi, 27 metreküp saniyeye yükseldi. Nehirlerde yükselen sular, geçtiği Değirmeniyeni, Üyüklütatar, Doyran gibi köylerde araziye yayıldı. Taşkınları önlemek amacıyla Meriç Nehri üzerinde, Karaağaç bölgesine inşa edilip, yapımı yüzde 90 tamamlanan Kanal Edirne'nin doğal olarak devreye girmesiyle suyun yerleşim alanına ulaşmasını önlendi.

ADACIKLAR KAYBOLDU

Edirne'de tarım arazilerinin sulamasında kullanılan Meriç ve Tunca nehirleri, kurak geçen kışta kuruma noktasına gelerek, üreticiyi tedirgin etmişti. Özelikle Meriç Nehri'nden yapılan sulamayla üretilen çeltik ile Türkiye'nin yüzde 60 pirinç ihtiyacının büyük kısmı karşılanıyor. Meriç Nehri'nde 90 metreküp saniyeye düşen su seviyesi sonrası nehirde adacıklar oluşurken, Tunca Nehri'nde ise su seviyesi, 5 metreküp saniye ölçülerek, karşıdan karşıya geçilir duruma gelinmişti. Bulgaristan'ın su bırakmasıyla Meriç Nehri'nde adacıkların kaybolduğu, Tunca Nehri'nde ise kuraklığın kaybolduğu görüldü.