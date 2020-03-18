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Bulgaristan Başbakanı Borisov: Görünmeyen bir düşmanla savaştayız

Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, koronavirüs (Covid- 19) salgınına karşı mücadele verirken, Türkiye ve AB arasındaki mevcut mülteci anlaşmasının yürürlükte olmasının ülkesi için çok önemli olduğunu vurguladı.

18.03.2020 15:36 | Son Güncelleme: 18.03.2020 15:36
Bulgaristan Başbakanı Borisov: Görünmeyen bir düşmanla savaştayız

Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, koronavirüs (Covid- 19) salgınına karşı mücadele verirken, Türkiye ve AB arasındaki mevcut mülteci anlaşmasının yürürlükte olmasının ülkesi için çok önemli olduğunu vurguladı. Borisov, koronavirüse atıfta bulunarak, "Görünmeyen bir düşmanla savaştayız" dedi.

Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, Avrupa Birliği (AB) liderleri arasında gerçekleştirilen video konferansa katıldıktan sonra basına açıklama yaptı. Türkiye ve AB arasındaki mevcut mülteci anlaşmasının yürürlükte olmasının ülkesi için çok önemli olduğunu vurguladı. Borisov, Türkiye'nin bu anlaşmaya uyduğunu ifade ederek ülkede mülteci sorunu yaşamıyor olmalarını büyük avantaj olarak niteledi. Başbakan Borisov ayrıca Türkiye'nin AB ile anlaşmasına uyduğu için Bulgaristan sınırına yönelik mülteci akını yaşanmadığını ifade etti. AB üyesi ülkelerin, üye olmayan ülke vatandaşlarına 30 günlük geçici kısıtlama getirme kararına değinen Borisov, "Görünmeyen bir düşmanla savaştayız. Avrupa Komisyonu olarak üye olmayan ülkelerle sınırları kapatma kararı aldık. TIR'ların hareketi kısıtlanmayacak. Ekonomiyi sıkıntıya sokmamak için üretimin durmaması çok önemli" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Başbakanın AB ile video konferans görüntüleri

Başbakanlıktan detay görüntüler


Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: DHA

Etiketler : Avrupa Birliği, Bulgaristan, Türkiye, Güncel

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