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Bulgaristan Başbakanı Borisov Görünmeyen bir düşmanla savaştayız

Bulgaristan Başbakanı Borisov Görünmeyen bir düşmanla savaştayızBulgaristan, Sofya (DHA)- Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, koronavirüs (Covid- 19) salgınına karşı mücadele verirken, Türkiye ve AB arasındaki mevcut mülteci anlaşmasının yürürlükte olmasının ülkesi için çok önemli...

18.03.2020 17:26 | Son Güncelleme: 18.03.2020 17:28
Bulgaristan Başbakanı Borisov Görünmeyen bir düşmanla savaştayız
Bulgaristan, Sofya (DHA)- Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, koronavirüs (Covid- 19) salgınına karşı mücadele verirken, Türkiye ve AB arasındaki mevcut mülteci anlaşmasının yürürlükte olmasının ülkesi için çok önemli olduğunu vurguladı. Borisov, koronavirüse atıfta bulunarak, Görünmeyen bir düşmanla savaştayız dedi.
Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, Avrupa Birliği (AB) liderleri arasında gerçekleştirilen video konferansa katıldıktan sonra basına açıklama yaptı. Türkiye ve AB arasındaki mevcut mülteci anlaşmasının yürürlükte olmasının ülkesi için çok önemli olduğunu vurguladı. Borisov, Türkiye'nin bu anlaşmaya uyduğunu ifade ederek ülkede mülteci sorunu yaşamıyor olmalarını büyük avantaj olarak niteledi. Başbakan Borisov ayrıca Türkiye'nin AB ile anlaşmasına uyduğu için Bulgaristan sınırına yönelik mülteci akını yaşanmadığını ifade etti. AB üyesi ülkelerin, üye olmayan ülke vatandaşlarına 30 günlük geçici kısıtlama getirme kararına değinen Borisov, 'Görünmeyen bir düşmanla savaştayız. Avrupa Komisyonu olarak üye olmayan ülkelerle sınırları kapatma kararı aldık. TIR'ların hareketi kısıtlanmayacak. Ekonomiyi sıkıntıya sokmamak için üretimin durmaması çok önemli' dedi.
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Bulgaristan Başbakanı Borisov Görünmeyen bir düşmanla savaştayız

Kaynak: DHA

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Bulgaristan Başbakanı Borisov Görünmeyen bir düşmanla savaştayız
Etiketler : Avrupa Birliği, Bulgaristan, Türkiye, Güncel

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