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Bulgaristan Başbakanı Borisov Türkiye'ye geliyor

BULGARİSTAN Başbakanı Boyko Borisov, yarın Türkiye'ye çalışma ziyaretinde bulunacak.

01.03.2020 23:11 | Son Güncelleme: 01.03.2020 23:11Bulgaristan Başbakanı Borisov Türkiye'ye geliyor

BULGARİSTAN Başbakanı Boyko Borisov, yarın 'ye çalışma ziyaretinde bulunacak.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Başbakanı Boyko Borisov ile yapılacak görüşmelerde, Türkiye-Bulgaristan arasındaki ikili ilişkiler gözden geçirilerek, iş birliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımların ele alınacağı aktarıldı. Açıklamada, "Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra ayrıca, Suriye özelinde güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunulacaktır" denildi.

Haber:  ANKARA,



Bulgaristan, Türkiye, Güncel

Kaynak: DHA

1.03.2020 23:33:01