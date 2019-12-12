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Bulgaristan Başbakanı Borisov: Türkiye'ye yönelik yaptırım uygulanmasını desteklemiyoruz

Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, "Hiçbir ülke IŞİD ile mücadelede Türkiye'nin yerini dolduramaz. Jeostratejik olarak iki kıtaya uzanan Türkiye boğazları kontrol ediyor. İstikrarsız bir bölgede IŞİD'le mücadelede ediyor. Türkiye'ye yönelik yaptırım uygulanmasını desteklemiyoruz" dedi.

12.12.2019 19:47 | Son Güncelleme: 12.12.2019 20:01

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüşmesinin ardından 'deki karargahta düzenlenen basın toplantısında Borisov, 'ye övgülerde bulundu.

Bir gazetecinin 'ın NATO'da Türkiye'nin yerini alıp alamayacağını sormasının üzerine Borisov, Bulgaristan'ın hiçbir ülkenin yerini almaya çalışmadığını kaydetti.

"HİÇBİR ÜLKE TÜRKİYE'NİN YERİNİ DOLDURAMAZ"

Borisov, "Hiçbir ülke IŞİD'le mücadelede Türkiye'nin yerini dolduramaz. Jeostratejik olarak iki kıtaya uzanan Türkiye boğazları kontrol ediyor. İstikrarsız bir bölgede IŞİD ile mücadelede ediyor" ifadesini kullandı.

Türkiye'nin çok önemli bir ülke olduğuna işaret eden Borisov, Türkiye sayesinde Bulgaristan'a yasadışı göçün tamamen durduğunun altını çizerek, "Türkiye bizimle anlaşmasına sadık kalıyor ve Türkiye'den Bulgaristan'a tek bir yasa dışı göçmen girişi olmamıştır" diye konuştu.

"TÜRKİYE'YE YAPTIRIM UYGULANMASINI DESTEKLEMİYORUZ"

Borisov, Türkiye'nin Rusya'dan askeri teçhizat alma kararı sonrasında Genel Sekreter Stoltenberg'in de yaptığı açıklamalar bulunduğunu aktararak, "Türkiye'ye yönelik yaptırım uygulanmasını desteklemiyoruz" dedi.

Diyalog ve diplomasi ile sorunların çözülmesi gerektiğine işaret eden Borisov, "ABD Kongresi'ne akıl verecek durumda değilim, ancak diplomasi öncelikli rol oynamalı" açıklamasında bulundu.

Bulgaristan Başbakanı Borisov: Türkiye'ye yönelik yaptırım uygulanmasını desteklemiyoruz

Jens Stoltenberg, Bulgaristan, Brüksel, Türkiye, Dünya, Güncel


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