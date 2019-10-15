Haberler » Güncel » Bulgaristan Başbakanı Borisov'un 'mülteci kabusu'

Bulgaristan Başbakanı Borisov'un "mülteci kabusu"

Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, Türkiye sınırından 200 bin civarında mültecinin girmesi halinde ülkesinde ne olabileceğini bilmediğini söyledi.

15.10.2019 13:37Bulgaristan Başbakanı Borisov'un
Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, Türkiye sınırından 200 bin civarında mültecinin girmesi halinde ülkesinde ne olabileceğini bilmediğini söyledi.
Suriye'deki son gelişmelerin ele alındığı Bakanlar kuruluna bağlı Güvenlik Konseyi toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, Avrupa Birliği (AB) ile Türkiye arasında var olan düzensiz göç anlaşmasına uyulmasını istediklerini kaydetti. Başbakan Borisov şunları söyledi:
"Türkiye ile anlaşmaya uyulmasını istiyorum. 100 veya 200 bin mültecinin girmesi halinde ülkede ne olacağını bilmiyorum. Yunanistan'da adalar var. Yerleştirilecek yerleri var."
Türkiye'ye karşı yaptırım konusuna da değinen Borisov, Türkiye ile 5 milyarlık ticaret hacmine sahip olduklarını ve getirilecek olası yaptırımların ülkesinin ekonomisine de zarar vereceğini vurguladı.
Diplomasinin sonuç vermesini umduklarını belirten Borisov, insani kriz riski taşıdığı için askeri harekatın durdurulması gerektiğini ifade etti.
(Nahit Doğu/İHA)

Bulgaristan, Türkiye, Suriye, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
14:22 "Er-Rızk Camisi yeni yerinde ibadete açık olacak"
14:22 İzmir'de üniversite kampüsünde taciz iddiası
14:22 Sivil eğitim uçağı düştü (2)
14:16 İlkadım 'da "Alo Çöp Taksi" hizmete girdi
14:21 Türk Kızılaydan Tel Abyad'a yardım
14:20 Hong Kong'da protestoculardan ABD'ye yasa çağrısı
14:20 Terör örgütü yandaşları, Almanya'da Türk dükkanlarına saldırdı
15.10.2019 14:23:31