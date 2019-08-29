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Bulgaristan bir üst turda

2019 Kadınlar Voleybol Avrupa Şampiyonası A Grubu'nda Bulgaristan, Finlandiya'yı 3-0 mağlup etti.

29.08.2019 18:40 Bulgaristan bir üst turda
2019 Kadınlar Voleybol Avrupa Şampiyonası A Grubu'nda Bulgaristan, Finlandiya'yı 3-0 mağlup etti.
Ankara Arena'da oynanan mücadelede Bulgaristan, 25-14, 25-21, 25-19'luk setlerle Finlandiya karşısında üstünlük sağladı. Bulgaristan grupta topladığı 7 puan ile son 16 mücadelesi verecek. Finlandiya ise turnuvaya veda etti.
Salon: Ankara Arena
Hakemler: Koen Luts, Vladimir Oleynik
Bulgaristan: G. Dimitrova, Mira Todorova, Paskova, Vasileva, N. Dimitrova, Kitipova, Barakova, Karakasheva, Milanova, Becheva, Krivoshiiska, Zhana Todorova (L), (Petrova)
Finlandiya: Kokkonen, Laakkonen, Korhonen, Karhu, Bjerregard, Alanko, Esko, Czakan, Riikila, Kylmaaho, Pihlajamaki, Koskelo (L), (Sievanen)
Setler: 25-14, 25-21, 25-19
Süre: 1 saat 11 dakika (21, 25,26 )
(Yunus Emre Kartal/İHA)

Bulgaristan, Finlandiya, voleybol, Avrupa, Güncel

Kaynak: İHA

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