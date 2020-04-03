Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Bulgaristan'da 22 tır zincirleme kaza yaptı: 1 ölü

Bulgaristan'da 22 tır, bir polis aracı ve bir de minibüsün karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken kazada çok sayıda yaralının bulunduğu öğrenildi.

03.04.2020 11:51 | Son Güncelleme: 03.04.2020 11:53
Bulgaristan'da 22 tır zincirleme kaza yaptı: 1 ölü
Bulgaristan 'da 22 tır, bir polis aracı ve bir de minibüsün karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken kazada çok sayıda yaralının bulunduğu öğrenildi.

Bulgaristan'da Maritsa Otobanı'nın Svilengrad-Harmanlü güzergahında 50 tırlık konvoyda bulunan 22 tır aracı, bir polis devriye aracı, bir de minibüsün karıştığı zincirleme trafik kazasında bir kişi hayatını kaybederken, çok sayıda da yaralının olduğu bildirildi. Kazanın, Bulgar trafik polisinin Türklere ait tırların konvoy halinde Türkiye'ye giriş için Kapıkule istikametine doğru hareket ettiği sırada meydana geldiği belirtildi.

Olay yerindeki Türk tır şoförleri kazaya karışan tır araçlarının çoğunun Türk plakalı olduğunu söyledi.

Bulgar trafik polisi, kaza nedeniyle otobandan geçişlerin durdururken olay yerine çok sayıda itfaiye aracı ve ambulans gönderildi. - SOFYA

Kaynak: İHA

3. Sayfa Manşet

Haberler

Bakan, koronavirüse karşı desteklenen 14 projenin maliyetini açıkladı Haberler
Bakan, koronavirüse karşı desteklenen 14 projenin maliyetini açıkladı
Bir kadını rehin alan emekli astsubay ’Virüslüyüm’ deyip polise tükürdü Haberler
Bir kadını rehin alan emekli astsubay "Virüslüyüm" deyip polise tükürdü
Bilim Kurulu üyesi Prof. Azap: Salgın ülkemizde 3-4 haftaya pik yapar Haberler
Bilim Kurulu üyesi Prof. Azap: Salgın ülkemizde 3-4 haftaya pik yapar
Koronavirüs sebebiyle hastaneye kaldırılanlar hastalığı nasıl yendiler? Haberler
Koronavirüs sebebiyle hastaneye kaldırılanlar hastalığı nasıl yendiler?
İşçilere taahhütname imzalatıldı: Çalışırken koronavirüs kaparsam sorumluluk bana aittir Haberler
İşçilere taahhütname imzalatıldı: Çalışırken koronavirüs kaparsam sorumluluk bana aittir
Hükümeti vakaları saklamakla suçlayan doktor, gözaltına alındı Haberler
Hükümeti vakaları saklamakla suçlayan doktor, gözaltına alındı
Kriz fırsata döndü! Çay üretiminde 100 milyon dolar Türkiye’ye kalacak Haberler
Kriz fırsata döndü! Çay üretiminde 100 milyon dolar Türkiye'ye kalacak
İstanbul’da koronavirüs sebebiyle özel araçlara trafik yasağı gündemde Haberler
İstanbul'da koronavirüs sebebiyle özel araçlara trafik yasağı gündemde

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

12:20: Uzaktan çalışan firmalara Türk yazılımcılardan ücretsiz güvenlik hizmeti - Haberler 12:17: İstanbul Fatih'te 25 kişi kumar oynarken basıldı - Haberler 12:17: Eski kocasının silahla yaraladığı kadın dehşet anlarını anlattı - Haberler 12:14: İşte İETT garajlarındaki seferlerden çekilen otobüsler - Haberler 12:11: Sokakta çocuklu, trafikte kalabalık gezenlere ceza - Haberler 11:26: Bilim Kurulu üyesi: Prof. Dr. Prof. Dr. Alpay Azap: Salgın Türkiye'de 11 Mayıs gibi zirveye çıkar - Haberler 11:20: Sivas'ta sokağa çıkması yasak olan vatadaş, Vali'ye yakalandı - Haberler 10:32: Canlı yayında Kılıçdaroğlu'ndan bomba iddia: Bilim Kurulu'nun kararına uyulmadı - Haberler 10:30: Koronavirüs karantinasında olan geminin komutanı askerlerin tahliyesini istediği için görevden alındı - Haberler 10:13: Koronavirüs nedeniyle evlerine kapanan insanlar, uzun süre bayatlamayan ekşi mayalı ekmekleri tercih ediyor - Haberler 09:14: Rusya'yı koronavirüs vakalarını saklamakla suçlayan sendika başkanı görevden alındı 07:23: 18 yaş altı çocukların ve 60 yaş üzerinin sokağa çıkması yasaklanacak