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Bulgaristan'da 22 tırın karıştığı zincirleme kazada ölü sayısı 2'ye çıktı

Bulgaristan'da 22 tır, bir polis aracı ve bir de minibüsün karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı.

03.04.2020 16:12 | Son Güncelleme: 03.04.2020 16:12
Bulgaristan'da 22 tırın karıştığı zincirleme kazada ölü sayısı 2'ye çıktı
Bulgaristan'da 22 tır, bir polis aracı ve bir de minibüsün karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı.

Bulgaristan İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Harmanlı şehri yakınlarında, Maritsa Otobanı üzerinde meydana gelen zincirleme kazada 2 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin de yaralandığı duyuruldu. Bakanlığın açıklamasında, Kapıkule'den giren tırların oluşturduğu 50 araçlık konvoyun Türkiye sınırına 80 kilometre uzaklıkta bulunan Uzuncovo bekleme parkına hareketi sırasında meydana geldiği belirtildi. Kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü kaydedilirken, ilk belirlemelere göre kazanın yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi sonucu olabileceği ifade edildi.

Kaza nedeniyle kapanan otobanın trafiğe açılması çalışmaları sürerken savcılığın, dikkatsizlik nedeniyle ölüme sebebiyet verme suçundan soruşturma başlattığı kaydedildi.

Olay yerindeki Türk tır şoförleri, kazaya karışan tır araçlarının çoğunun Türk plakalı olduğunu söyledi. - SOFYA

Kaynak: İHA

Etiketler: 3. Sayfa
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