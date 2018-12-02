Bulgaristan'da 24. Geleneksel Yılbaşı Kermesi

02 Aralık 2018 Pazar 15:47



02 Aralık 2018 Pazar 15:47

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'daki 24. Geleneksel Yılbaşı Kermesi'ni ziyaret eden binlerce kişi Türkiye masasına büyük ilgi gösterdi.Uluslararası Kadınlar Kulübü (IWC) tarafından bu yıl "dünya ayağına geliyor" sloganıyla Inter Expo Center Fuar Merkezi'nde açılan kermeste Türkiye dahil 60 ülkeden katılım gerçekleşti.Sofya Büyükelçiliği ve Türk-Bulgar Kadınları Dostluk Derneğinin girişimiyle kurulan 39 metrelik Türk masasının zengin çeşitlere sahip ve en büyük masa olduğu bildirildi.Kermesi ziyaret eden binlerce kişi Türkiye masasına büyük ilgi gösterdi.Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Hasan Ulusoy'un eşi Didem Ulusoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:"Bursa'dan kestane şekeri, Edirne'den doğal sabunlar, Kocaeli'den pişmaniye, Kütahya'dan seramikler, nazar boncukları, eşarplar, masa örtüleri, çeşit çeşit yiyecek ve baklavalar getirdik. Bulgaristan'da yaşayan, iki ülke arasında dostluk köprüsü olan soydaşlarımıza ve Türk-Bulgar Kadınlar Dostluk Derneğine sorduk, 'Masamız büyük olsun mu?' diye. Onlar da 'Sunacağımız çeşitlerimiz çok, masamız da büyük olsun.' dediler. Böylece kermeste en büyük masayı kurmuş olduk."Kermesin resmi açılışının ardından başkent Sofya'da görev yapan 21 kadın büyükelçinin oluşturduğu heyet ülke masalarını da gezdi.Diplomatlar ve konuklara Türk masasında Türk kahvesi ve lokum ikram edildi.Ülkelerin geleneksel ürün ve yiyeceklerinin tanıtıldığı kermes programı kapsamında folklor ve pop müzik performansları da sergilendi.Kermes gelirlerinin büyük bölümü çeşitli bağış kampanyalarında kullanılacak.