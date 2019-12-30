Haberler » Güncel » Bulgaristan'da 4.7 büyüklüğünde deprem - Haber

Bulgaristan'da 4.7 büyüklüğünde deprem

BULGARİSTAN'ın başkenti Sofya yakınlarında 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

30.12.2019 22:31 | Son Güncelleme: 30.12.2019 22:31 Bulgaristan'da 4.7 büyüklüğünde deprem

BULGARİSTAN'ın başkenti Sofya yakınlarında 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi, başkent Sofya'ya 64 kilometre mesafedeki Somokov kentinde yerel saatle 20.01'da Richter ölçeğine göre 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. 10 kilometre derinlikte meydana gelen depremde ilk bilgilere göre hasar meydana gelmedi. sarsıntı ile birlikte büyük panik yaşayan bölge halkının, sokaklara çıktığı bildirildi.Somokov Belediye Başkanı Vladimir Georgiev, "İnsanlar çok korktu. Özellikle yüksek katlarda oturanlar çok sallandı. Deprem çok güçlü hissedildi. Uğultu da vatandaşları iyice korkuttu" dedi. Deprem ile ilgili yerel yönetimler çalışmalarını sürdürüyor.



Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

23:42   Hatay'da 272 litre kaçak içki ele geçirildi - Haber
23:41   Bakan Kasapoğlu'ndan AK Parti Hatay İl Başkanlığına ziyaret - Haber
23:38   Alaşehir'in kırsal mahallelerinde belediye ekiplerinin kar mesaisi - Haber
23:38   Okul servisinden inen öğrenciye hafif ticari araç çarptı - Haber
23:38   Hatay'da "Kudüs İçin Ayaktayız, Filistin İçin Buradayız" programı - Haber
22:58   Kanser hastası şahıs, ameliyat sırasında yanarak öldü - Haber
22:19   İDO ve İBB Şehir Hatları, bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu - Haber
19:28   Meteoroloji'den İstanbul'a yeni uyarı! Fırtına şiddetini artırarak devam edecek - Haber
19:14   Mısır, "Libya'yı görüşmek üzere" Arap Birliğini olağanüstü toplantıya çağırdı - Haber
18:33   İstanbul'da yarın bu yollar kapalı - Haber
30.12.2019 23:42:19